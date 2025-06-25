姜濤還原墮海經過稱落咗水先知出事　認曾服藥飲酒：唔會借酒消愁

姜濤昨日（24日）驚爆在西環副食品市場對開墮海，震驚全港。而他送院並稍作休息後，今日已火速復工，出席完「呂濤米lo seoul」粉絲見面會後，便直奔機場準備前往巴黎出席時裝周，大批姜糖及鏡粉在機場外守候。約晚上10時18分，所屬保母車到達機埸，工作人員陸續放低行李，姜濤約10點20分下車受訪，他神情輕鬆，有問必答。

姜濤於晚上10時20分左右現身機場外。（陳順禎攝）

大批傳媒及姜糖迎接，姜糖大叫「姜濤加油」為他打氣。（陳順禎攝）

姜濤面露微笑。（陳順禎攝）

姜濤說：「身體狀況，冇事冇事，醫生check過，一切都安好，唔使擔心。（醫生批准你開工？）係呀係呀，我覺得自己身體冇乜大礙，所以今日都如常工作。」他透露手部有少少傷，公司亦建議他休息，但他想現身闢謠，表示：「都想我唞吓，唔建議我出嚟，但係我覺得出面好多猜測，我覺得如果我唔出嚟嘅話，會繼續有好多事情會繼續謠言四起，所以我想話俾大家聽吓我係冇事，自己意願想出嚟做嘢。」

姜濤指自己冇大礙，公司有叫他休息，是他自己希望工作和現身闢謠。（陳順禎攝）

講到外界最關心的案發經過，他說：「好多謝大家關心，其實尋日真係純粹係一個意外，因為自己跑步嘅時候想坐喺海邊，因為尋日天氣好好，想坐喺海邊睇吓夕陽，自己呢排又有少少唔舒服，所以想做吓運動出吓汗做咗唔好嘅示範，跨咗欄杆出邊，我見平時都有人會喺欄杆出面釣吓魚，或者chill吓，我自己都想放鬆吓，係囉，但係我起身諗住返去嘅時候就有少少暈，就跌咗落去，所以都係好意外嘅嘢。」

姜濤還原事發經過。（陳順禎攝）

他說自己是第一次跨出欄外，也是最後一次，希望大家不要仿效。他承認因為頭痛有服藥，亦飲了少少酒，不過就否認有情緒問題，強調事發都是自己不小心：「情緒？情緒，不嬲都……我諗大家太擔心我，朋友們，大家尤其是fans不嬲都好擔心呢啲嘢。（借酒消愁？）我好少咁樣，唔會攞嚟消愁，不嬲都係打吓波。」

姜濤承認有飲酒，並因頭痛而服藥，不過他指自己不會借酒消愁。（陳順禎攝）

問到墮海一刻是否很緊張，他謂：「少少，因為本身我跌落去嗰下唔知，真係落咗水嗰下先至『嘩，咩事呀？』所以好多謝所有撈返我上嚟嘅救護人員。我本身識游水，但好耐冇游。冇遇到呢個情況。多謝好心人俾個救生圈我，我都好抱歉因為呢件事佔用咗好多公共資源，大家唔使擔心。」他坦言家人都有嚇親，自己亦很快跟他們解釋發生什麼事。

對於見面會臨時取消，他解釋：「公司唔想我哋太辛苦，但係我哋自己又覺得既然都嚟到，唔想Fans失望，點都要見一見Fans，我哋四個都覺得。我哋會另外再擇日再舉行，7月29號，到時畀一個完整Fan meet畀大家。」