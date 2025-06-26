視帝夫妻親子遊路人視覺放閃美腿搶鏡　私人行程被打擾竟呢個反應

現年33歲的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚，兩人由拍拖到結婚生B，至今多年一直十分恩愛，婚後陳凱琳相繼誕下大仔鄭承悦 (Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）以及三仔Carlos，為鄭家開枝散葉，四年抱三組成了幸福五口之家。陳凱琳亦不時會於社交網分享他們一家人的生活日常，他們夫妻倆一有時間便會帶小朋友出去遊玩享受天倫之樂。

陳凱琳與鄭嘉穎於2018年結婚。（資料圖片）

陳凱琳鄭嘉穎婚後育有三名兒子。（IG：@ghlchan）

鄭嘉穎與港姐冠軍太太陳凱琳及3個兒子，一家五口美滿幸福。（IG@ghlchan）

日前有不止一位網民於社交網分享了偶遇鄭嘉穎一家到成都遊玩的照片。其中有網民就於麗江市古城區荒野之國偶遇他們，留言寫道：「是誰和TVB男明星合影啦！ 是我！幸福暈啦 來荒野之國玩兒～偶遇到偶像啦！鄭嘉穎老師本人超級帥爆帥 而且他老婆陳老師也巨美 超溫柔 他們人都巨好 嗚嗚嗚嗚 沒有一點架子 我要粉一輩子 ！ 太幸福啦 ～」相中可見陳凱琳整個人坐到老公鄭嘉穎雙腿上，用隻搭住老公膊頭，而鄭嘉穎則輕摟住老婆纖腰。穿上吊帶開衩裙的陳凱琳更露出白滑修長美腿，性感迷人。有另一位網民也在成都一景點遇到鄭嘉穎一家且合照了，該名網民大讚陳凱琳說：「陳凱琳確實很好 本來是私人行程 不接受合影的 經紀人也說不合影了，沒想到她還是合了」。

鄭嘉穎keep得好好。(小紅書)

鄭嘉穎與陳凱琳曬恩愛。(小紅書)

鄭嘉穎與陳凱琳曬恩愛。(小紅書)

鄭嘉穎與陳凱琳曬恩愛。(小紅書)

鄭嘉穎與陳凱琳帶仔仔到成都玩。(小紅書)