十億駙馬剖白涉嫌抄歌事件　淡看網民乜都鬧唔使負責任：呢啲係命

樂隊Mr.前主音布志綸（Alan ）2014年同拍拖4年兼家族坐擁十億身家的富家女Sally（陳雪瑩）拉埋天窗，並被冠以「十億駙馬」稱號。布志綸日前到新城廣播接受梁兆輝（Brian）主持的節目《One Music Corner壹角樂》錄音訪問，暢談從Mr.到個人發展的音樂歷程，並分享新歌《要遲一點》的創作理念。

布志綸老婆家族經營玩具生意，身家估計有10億港幣。

布志綸2014年跟拍拖4年、家族坐擁十億身家的富家女SALLY結婚，便被冠以十億駙馬稱號。（VCG）

Alan以樂隊Mr.主唱身份為人熟悉，2008年出道後迅速走紅，回憶當年，Alan坦言樂隊時代因為不停交歌，創作壓力巨大，如今以個人身份發展八年，他更享受自主創作的自由度，新歌《要遲一點》以口語化歌詞貼近生活，他說：「有時你真係計劃唔到太多嘢，中途會發生好多事同阻礙，所以有呢首歌嘅出現。」

布志綸以個人身份發展八年。

節目中，Alan與主持人探討了當代樂隊文化的變遷，他感慨現今音樂製作趨向數位化，年輕人多以軟件編曲，少了實體「夾Band」的互動：「以前啲樂隊聲音獨特，因為係真正『撞』出嚟嘅化學作用。」但他也認為時代不同，無需過份執著，並以開放態度看待新世代的創作方式。

提及過往Mr.的作品《Mr. Tam》被指抄襲美國著名搖滾樂隊Bon Jovi歌曲《It's my life》，Alan娓娓道來：「當時老闆要我哋快手整隻歌同校長（譚詠麟）合唱，呢隻歌係我再早期嘅一隻歌，同Dash同另外兩個隊友夾Band時嘅一隻歌的歌詞同曲風，然後就諗唔到，我就喺錄音室哼個旋律出嚟….我冇可能冇聽過《It's my life》，但我哼咗旋律出嚟，大家又冇反應，大家話go ahead，咁就是但啦！同埋隻歌係突然間落指令….有人問我會唔會後悔？我冇得後悔，因為當呢啲指令落到嚟，第一個要做嘢就係我，如果唔係就冇人處理呢啲嘢。」他續說：「我要後悔嘅話，就唔好成日行頭做『衝鋒車』嗰個，學吓縮喺後面。」

布志綸主動重提Mr.另一首《零時起哄》被指抄襲。

Alan又主動重提Mr.另一首《零時起哄》被指抄襲，他稱：「本來我想整首慢歌，公司又要求做快版，其中一句畀網民捉到話似，我聽都未聽過，但又係似喎，咁我就開始信命喇！去到十幾年後，估唔到仲有人講呢樣嘢，真係睇你自己心態，喺五、六年前我一定會拗，唔係拗有定冇，全世界都有呢啲事發生，你哋咁鍾意鬧嘅？我依家心諗你要鬧咪鬧囉，冇辧法，所以一定要調整自己心態，同埋2010年我哋係第一批受到網絡上唔需要負責任嘅評論，呢啲係命！」

而Mr.的一班舊隊友，早前用Mr.名義，以獨立樂團推出唱片，問Alan有何感受？他淡然表示：「我覺得點都係好事，當年大家都平衡到自己諗法，喺最開心時，點會諗到會分開？唔同嘅嘢重新嚟過，用唔同方法去呈現，係緣份或者天意啦，好多嘢唔係我可以控制，或者其他人可以控制，大家有好多開心或唔開心經歷，我依家睇法好順其自然，佢哋覺得開心、enjoy咪得囉！」