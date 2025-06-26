曾傲棐Arvin港鐵站為城市配樂　黃凱逸Zelos自認「學霸」鼓勵考生

港鐵藝術舞台一直為繁忙的香港人紓緩壓力，DSE放榜在即特意舉行快閃演出，邀請歌手曾傲棐和黃凱逸Zelos演出，為一眾DSE考生打打氣！曾傲棐Arvin就話平時以港鐵出入，平時只可以「收收埋埋」哼歌，今次可以在站內表演實屬難得：「今次揀咗啲活力、R&B嘅歌，感覺就好似幫『香港』配樂，因為站內充滿人生百態，想為大家添加啲音樂，咩都想唱比大家聽！」

提到呢次活動為DSE考生打氣，Arvin乘機「Tag」歌呼籲考生不要回望過去：「我地學識啲教訓就記低佢，下次唔好再犯！不過人係要向前望，每一日都會變得更加好，即使有啲野我地唔可以控制，但每一次經歷都會令人成長，希望大家好似歌詞咁，即使被潑冷水都要捱落去、飲咗佢就得！」

Arvin曾傲棐

而Zelos就自爆為「鐵路迷」，早前MV更走訪各大港鐵車站打卡：「今次喺地鐵嘅舞台到演出非常之期待，冇諗過因為宣傳新歌〈心的車站〉去勻晒所有港鐵站，吸引大會注意，會帶到我嚟呢個舞台。呢個藝術舞台大家都來去匆匆，希望我嘅歌聲可以吸引佢地放慢腳步聽我唱歌，因為剛剛出咗新唱片《ZILLOW TALK》，所以可以慢慢揀歌！」

作為鐵路迷，Zelos不時賣口乖大讚「客戶」：「我都算係鐵路迷，以前細個都成日搭港鐵，覺得好方便同埋好乾淨！我本身係有少少強逼症，好鍾意準時出門，所以地鐵係永遠唔會遲到嘅！今次要同DSE考生打氣，我都明白對考生嚟講係一件大事，叫佢地唔好緊張，即係等於叫佢初戀唔洗大投入咁解！不過睇翻轉頭，DSE其實係人生一小步，前面充滿無限可能，例如我入咗行做創作歌手咁，所以努力做好就夠，其他嘢都係順其自然！」佢仲自爆當年係學霸，DSE時不時出入自修室，幸好有不錯的成績。Zelos表示將為新派台歌做宣傳，但要維持古銅色肌膚，不時抽時間曬太陽「補色」。

黃凱逸Zelos

「港鐵藝術舞台」夏日快閃音樂表演詳情如下：

日期：2025/06/27(星期五)

地點：香港站中環行人隧道(已付車費區域近香港站C 出入口)

時間：下午6時至6時30分

歌手：黃凱逸Zelos

日期：2025/07/04(星期五)

地點：香港站中環行人隧道(已付車費區域近香港站C 出入口)

時間：下午6時至6時30分

歌手：曾傲棐Arvin