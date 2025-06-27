TVB單身億萬視帝拍片教跳「牛馬操」　面部僵硬驚現「姨化臉」

現年60歲的TVB三屆視帝郭晉安，去年宣布與歐倩怡結束18年婚姻。回復單身的他，事業、愛情迎來新發展，公司上市成功躋身「億萬富豪俱樂部」，更被傳與港姐冠軍莊子璇譜出父女戀，雖已否認戀情，但其優厚條件成為圈中「搶手貨」。

郭晉安去年宣布與歐倩怡結束18年婚姻。(郭晉安歐倩怡@微博)

郭晉安回復單身後，事業、愛情迎來新發展。（資料圖片/吳子生攝）

此外，郭晉安回復單身後，亦給人耳目一新的感覺，整個人變得跳脫，與以往「生人勿近」的低調作風大相庭徑，心境變得愈來愈年輕，不時會與年輕演員聚會，又緊貼時代步伐進駐社交平台，心境變得愈來愈年輕。不過近日他拍片與網民互動時，其外貌竟意外成為焦點，更慘遭網民批評：「姨化了。」

郭晉安與胞姊郭致因共同創立的草姬集團（2593），在港交所主板掛牌。（資料圖片）

郭晉安被傳與港姐冠軍莊子璇譜出父女戀。

早前吳卓羲就率領視帝王浩信、郭晉安、歐陽震華、林曉峰及高鈞賢組成「TVB港劇男團」在抖音進行直播遊戲節目。（小紅書）

繼早前亮相內地直播遊戲節目《今晚好犀利》，引起熱議外，郭晉安最近又有新搞作，他以搞笑幽默形式在社交平台教大家做內地「牛馬操」，做運動之餘又可以養生。片中，郭晉安身穿T裇牛仔褲，每個動作都認真到位，狀態極佳，完全看不出已年屆60。

郭晉安以搞笑幽默形式在社交平台教大家做內地「牛馬操」。（小紅書）

郭晉安以搞笑幽默形式在社交平台教大家做內地「牛馬操」。（小紅書）

做運動之餘又可以養生。（小紅書）

郭晉安又大玩押韻，表示：「不是健身房我去不起，而是『牛馬操』更有性價比。」而做操期間，片段還加插一些熱愛工作的洗腦字句：「上班令我增長見聞，上班令我不斷進步，我太愛上班了。」及「老闆給我畫的餅，比什麼都宏偉，我要幹活，報答老闆！」令人哭笑不得。

做操期間，片段還加插一些熱愛工作的洗腦字句。（小紅書）

令人哭笑不得。（小紅書）

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有趣的是，片段郭晉安一句「不是健身房我去不起」竟勾起網民集體回憶，紛紛引用他在劇集《美麗在望》中的經典金句「你出嚟做咗咁耐嘢，連七萬蚊都儲唔到」回應：「七萬存到沒？居然還花錢去健身房？」足見其角色深入民心。另外，雖然不少網民大讚郭晉安60歲仍能保持如此狀態，一點都不容易，而且越來越帥；但也有部分人批評其外貌，留言：「別打波波（玻尿酸），姨化了」。「姨化」為內地網絡用語，網民暗指郭晉安面容僵硬，顏值不及以前，且娘砲又顯老，引起熱議。

郭晉安在劇集《美麗在望》中的經典金句。（劇集截圖）

網民留言。（小紅書）