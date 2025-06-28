麥玲玲首挑戰拍旅遊節目突破框框　為置裝感焦慮：衣櫃係冇其他衫

香港著名堪輿學家麥玲玲向來人氣旺盛，除了經常往返中港兩地，為客戶提供睇風水服務和舉辦講座分享來年的運勢外。演藝事業亦不輸藝人，多年來位列廣告寵兒，閒時更會拍劇，憑貴氣形象升呢做「TVB御用富婆」。瓣數多多的玲玲師傅最近更挑戰主持TVB旅遊節目《尋歡作樂的姐姐》，與吳若希、戴祖儀和游嘉欣走訪廣州、深圳、上海、長沙、重慶等城市，發掘⼥性新興市場，為觀眾帶來最新潮、最頂流的旅遊體驗！



玲玲師傅首次挑戰拍旅遊節目。

帶大家享受最頂流的體驗。

玲玲師傅絕對識飲識食識玩！（胡凱欣攝）

玲玲師傅首挑戰拍旅遊節目 碌盡人情卡做

玲玲師傅接受《香港01》訪問時坦言是首次挑戰拍旅遊節目，難免有些許緊張：「我好少同人part住一齊做節目，同班後生女，驚大家適應唔到又驚好辛苦。佢哋又比較運動型，一陣又騎馬、打波、攀山涉水我就唔係好玩到，但原來係大家配合嘅，有啲係佢哋玩、有啲係我帶佢哋玩，有啲係佢哋帶我玩，好豐富！」縱橫內地多年，玲玲師傅絕對稱得上識飲、識食又識玩的達人：「我哋本身跑咗呢度咁多年，多多少少都有知道嘅嘢，可以有啲輸出，有資訊又有啲人幫手。」

節目唔止有富婆級享受，亦有貼地一面。（胡凱欣攝）

為節目置裝最有難度：我打開衣櫃係冇其他衫

講道節目難度，身經百戰的玲玲師傅最頭痛的竟是置裝方面，一向以招牌西裝示人的她將會打破框框：「你知我平時啲衫，我打開衣櫃你只會見到紅色嘅嘢喺度，其實係冇其他衫，我屋企係冇長褲，我一路都係著裙，所以我好焦慮到底拍一個旅遊節目，要買啲乜嘢去？一陣話去沙灘，我得啲shirt，變咗唔係好啱Feel，好似好傻仔，所以臨時臨急叫埋化妝師做埋stylist，叫佢幫我行街，行晒香港九龍同網站又好，搵一啲覺得我啱嘅衫。（今次好突破？有運動Look？）都係，起碼有啲唔同，唔會當係啲玄學節目，我想有啲唔同嘅樣。如果我好似佢哋嘅身形，容乜易呀，所以真係要搵，難度係喺度。」

玲玲師傅一向以招牌西裝示人。（胡凱欣攝）

《尋歡作樂的姐姐》絕對給觀眾驚喜！

見到都興奮！

玲玲師傅照顧周到 出錢又出力極豪氣

節目玩齊海陸空，吳若希、戴祖儀和游嘉欣亦會以泳裝上陣，問道玲玲師傅會否同樣派福利給觀眾，她笑言：「唔好趕走啲客啦，我成日企圖每一個都着返正裝，等我自己靚啲。但我都會帶佢哋玩齊海陸空，你都知我跑咗好多年內地，希望俾到啲特別少少嘅嘢大家。（啲朋友都好幫手？）好幫手，好多支援，有時要搵一啲景同人，如果冇陀地照顧住係難搞啲，同埋會照顧佢哋嘅飲食，成日見佢哋話好肚餓就嚟暈，我就買定啲水果送去酒店又會諗吓去邊度食飯。大家都會輪住請食嘢，個個都有唔同嘅角色，好好㗎！我仲打算嚟緊搵架劇組露營車，有齊曬廁所、沖涼，有得換衫同補妝，如果唔係轉幾個地方拍攝，有時又全身濕晒會好麻煩，我決定要畀呢個福利大家。」

四位主持好養眼！

旅遊節目令人期待！

她們笑稱玲玲師傅在才有「飽飯食」。