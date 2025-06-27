港產火辣女星日本渡假街頭解放逼爆上圍　網民：一啖大力吸落去！

37歲香港性感女星崔碧珈（Anita），曾主演《喜愛夜蒲2》、《PG戀愛指引》及《辣警霸王花》等電影，近年進軍歐洲影壇，參演英國電影《The Audition》及監製兼主演法國電影《Follia》，闖出屬於自己的一片天。崔碧珈出道至今，一直以逆天火辣身材迷倒不少宅男觀眾，雖然銀幕性感演出大減，然而Anita仍不時在社交媒體派發福利，大曬曲線好身材！

香港性感女星崔碧珈，曾主演《喜愛夜蒲2》、《PG戀愛指引》及《辣警霸王花》等電影。（崔碧珈IG圖片）

香港性感女星崔碧珈，近年亦進軍歐洲影壇，主演及監製個人作品。（崔碧珈IG圖片）

崔碧珈近日到日本沖繩渡假，人在外地衣著配襯亦更自在清涼，Anita在沖繩街頭性感大解放，以一身綠色吊帶超低胸鏤空連身長裙漫步，逼爆傲人上圍幾乎撐開長裙上身，展露性感胸線，令人目光難以移開！崔碧珈更於社交媒體表示刻意以清涼打扮展露肌膚，目的希望享受日光浴：「好明顯，我的皮膚長年都非常白晳，但是肌膚經過一星期的陽光洗禮就變黑，我又相當喜歡！大家覺得我應該保持小麥色肌膚嗎？」

崔碧珈到日本沖繩渡假，在沖繩街頭性感大解放，逼爆傲人上圍幾乎撐開長裙上身！（崔碧珈IG圖片）

崔碧珈到日本沖繩渡假，在沖繩街頭性感大解放，逼爆傲人上圍幾乎撐開長裙上身！（崔碧珈IG圖片）

崔碧珈到日本沖繩渡假，在沖繩街頭性感大解放，逼爆傲人上圍幾乎撐開長裙上身！（崔碧珈IG圖片）

崔碧珈趁渡假大派福利，火速吸引超過6000千人讚好，不少網民粉絲留言：「好靚女！」「愛你寶貝！」「靚珈珈愛珈珈！」更有一位網民超大膽留言表示：「一啖大力吸落去！」雖然似乎是指Anita手中的咖啡飲品，但仍相當引人遐想！

網民在崔碧珈的福利照下熱情地留言！（崔碧珈IG截圖）

即睇更多崔碧珈靚相！

崔碧珈出道以來身材一直非常好！（崔碧珈IG圖片）

崔碧珈出道以來身材一直非常好！（崔碧珈IG圖片）

崔碧珈出道以來身材一直非常好！（崔碧珈IG圖片）

崔碧珈出道以來身材一直非常好！（崔碧珈IG圖片）

崔碧珈出道以來身材一直非常好！（崔碧珈IG圖片）

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