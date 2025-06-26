聲秀17歲陸卓謙捲土重來狀態大勇 失明女音樂家蕭凱恩爆參賽原因

TVB即將推出全新音樂比賽節目《聲秀》，而經過多輪海選面試之後，一共有25位參賽者入圍，其中有多位已具有音樂比賽經驗，而經過大會的專業培訓後，他們全部都脫胎換骨星味十足。

陸卓謙及冼奕瑜均為17歲。（葉志明攝）

年紀輕輕還是學生的17歲陸卓謙（jeffrey)及17歲冼奕瑜（jasmine)早年曾參加過《聲夢junior 》，而經過幾年的成長，他們均在音樂上大有進步，成功入圍。在接受《香港01》訪問時，問到入圍的心情，冼奕瑜開心表示：「好開心，因為之前參加《聲夢junior 》嗰陣時係三年前，仲未裝備好自己，所以而家入到真係好開心。」揚言會享受每一個舞台。而在旁的陸卓謙亦表示開心，已準備好自己帶給觀眾最好的舞台。

因為曾參加過《聲夢junior 》，問到在是次比賽中是不是存在有優勢，陸卓謙就表示：「我覺得應該唔算，我相信其他學員都有好多參賽嘅經驗。」而冼奕瑜就揚言，因為有上一次的比賽經驗，所以這次會放鬆一些。

蕭凱恩早已有知名度。（葉志明攝）

除了他們兩位受到矚目之外，29歲的失明女音樂家蕭凱恩亦備受關注。在受訪時她表示非常開心能夠入圍，很期待可以在這個舞台與大家分享她的音樂。當問到舞台經驗甚為豐富，在是次比賽會不會對自己更有信心時，她就表示：「我覺得信心對每一個人嚟講都好重要，我由細到大都好希望透過唱歌去講出自己同他人嘅故事，我都好期待唱出香港人嘅心聲。（你已經有知名度點解仲參加今次比賽？）

25位入圍參賽者脫胎換骨星味十足。（葉志明攝）

其實我由細到大都有睇《超級巨星》，我細個參加嘅比賽都係唱英文歌，主要都係獨唱。但今次呢個比賽好特別，除咗有個人嘅獨唱，仲有隊際比賽同合唱，可以同其他有因為熱誠嘅朋友合唱。」正正因為節目的多元化，令她看到節目招募的時候就報名參加。