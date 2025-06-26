東張西望｜車主5年前被校車撞想索償　結果司機失蹤反要賠12萬？

TVB節目《東張西望》今日（26日）一集講到車主林生五年前因為一宗交通意外，經法律途徑解決獲勝訴，但是最後竟然反要賠10多萬。林生表示2020年前女友駕著他的私家車於觀塘與校巴相撞，相隔9個月後，林生前女友收到傳票，控告她不小心駕駛，最後2021年7月上庭時被判無罪。林生於是入稟小額錢債審裁處，向校巴司機索償：「三次寄咗掛號信畀佢，三次都冇出庭。」結果小額錢債審裁處判林生獲勝，要校巴司機賠償75,000及15,500元的訟費，但校巴司機一直失蹤。

林生表示2020年前女友駕著他的私家車於觀塘與校巴相撞。(節目截圖)

相隔9個月後，林生前女友收到傳票，控告她不小心駕駛，最後2021年7月上庭時被判無罪。(節目截圖)

林生嘗試過多種方法都找不到校巴司機，例如：登報尋人、利用執達吏等，都找不到校巴司機，於是，他打算找校巴司機的僱主，向校巴司機僱主索償。一波三折後，終於找到校巴司機是屬於藍田一間幼稚園，而校長則跟他說：「佢話當時佢辭職嘅時候，佢知有呢單交通意外，但當時就冇刑事檢察控呢個司機，所以就畀佢辭職。」

林生嘗試過多種方法都找不到校巴司機。(節目截圖)

林生打算找校巴司機的僱主，向校巴司機僱主索償。(節目截圖)

除此之外，校長更向林生表示：「我哋應該賠唔到畀你㗎啦！」之後林生一直與幼稚園處於討論之中，直到2024年，林生把幼稚園告上法庭。林生向幼稚園索償，當中包括小額錢債審裁處的賠償及由2020年10月到2024年3月的停車場費用。結果是林生向幼稚園索償不成，因為「一案不能二審」，如果林生需要向幼稚園索償就需要在小額錢債審裁處時就要向其索償，不能之後向幼稚園索償。結果林生輸了官司，還要付12萬多的訟費，但林生打算繼續上訴，至於他能否上訴就要等到9月6日才有答案。

直到2024年，林生把幼稚園告上法庭。(節目截圖)