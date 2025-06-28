吳業坤爆日籍太太十分注重家居衛生　爆生仔計劃

日前「生活清潔星級用家」吳業坤（坤哥）、甄采浠及盧信宥出席智能清潔品牌登陸香港，新品發布會當日推出三款洗地機。而晉升「博美爸爸」的吳業坤，表示日籍太太十分注重家居衛生，再加上家裏有兩隻貓與領養的愛寵「白湯」，所以用到該品牌的洗地機時都非常有信心，坤哥不禁高呼：「連未來有寶寶爬行都安心！」坤哥還表示自己非常「冇手尾」，經常忘記把吸塵機拿去充電，但這一部吸塵機電量充足，令到他很放心。

日前「生活清潔星級用家」吳業坤（坤哥）、甄采浠及盧信宥出席智能清潔品牌登陸香港。(公關提供)

吳業坤晉升「博美爸爸」。(公關提供)

甄采浠表示單身職業女性還要兼顧做家務實在充滿困難，這部「多合一」智慧清潔設備，集洗地、吸塵、縫隙清潔與高處除塵於一體，真的能滿足與在香港這樣狹窄的家庭生活環境多樣化清潔需要。甄采浠表示：「香港家居轉個身都難！」但這一部機能解決到她的需要。甄采浠家中原來養了六隻貓一隻狗，這一部機還可以幫助去除寵物味道，提升居家空氣品質。

甄采浠(右一)表示單身職業女性還要兼顧做家務實在充滿困難。(公關提供)

忙碌的歌手盧信宥化身「時間管理達人」，因為他除了是一位藝人之外，還是一間小型跳舞及唱歌學校的老闆，盧信宥表示：「呢部洗地機，除咗話好啱屋企用之外呢，好似呢啲咁嘅小生意都非常之啱用嘅。」簡直可以話以創新科技帶來高效省力的清潔體驗。