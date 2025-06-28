霍汶希接拍廣告做霸氣工作狂　公開逆齡秘密終極後盾原來係佢哋

「星級經理人」霍汶希（Mani）最近為紐西蘭一品牌擔任香港區代言兼拍攝廣告，更玩埋「分身」，一個是霸氣工作狂Mani，一個是享受家庭樂的溫柔媽咪，完全是現實寫照。

霍汶希公開逆齡秘方。(公關提供)

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Mani笑言：「平時幫藝人接廣告，今次輪到自己拍，我是親自用過產品才會接！」原來她對產品有極高要求，今次肯破例全因試過「真係work」，更大讚產品是美英中頂尖科研結晶，難怪心動。廣告中，Mani實行「做自己」，「在廣告中我是一個經理人和製作人，視覺上有兩個我，其中一個是展現往前衝鋒的工作狀態，是一個比較有強勢和自信的我；另外一個就是回到家中很舒適和很享受家庭生活的一個時代女性。我覺得這個廣告概念很適合自己，因為我就是這樣，只是做回自己。」

霍汶希公開逆齡秘方。(公關提供)

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提到如何keep住靚樣，經常到外地工作、特別是經常香港北京兩邊走的Mani自爆有兩大法寶，「北京天氣非常乾燥及大風，因此保濕十分重要，除了每天都敷面膜，也會多喝滋潤湯水，例如雪梨蘋果湯及服用保健品。」至於成功秘訣，Mani坦言沒有，「我覺得每一個人如在他過去的歷史中曾有成功個案，那麼他相對也會更有自信。現在的時代女性很多也不夠自信，表現出有點怯場的感覺，我覺得說話時要很自信的表達自己，要給自己多點信心，那麼做任何事的成功率也會高出一半。」

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一直以來，Mani是很多天王巨星的後盾，而她自己的「終極後盾」其實是媽咪跟女兒，「每個人也有他自己的原動力，這份原動力會推動自己很努力去工作，很努力去發展自己的事業，也會很努力去追尋更好的生活，家人就是我背後的動力。」