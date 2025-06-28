鸚鵡劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

鸚鵡陸劇，有作為編劇，為執導，由葉瀏、吳建豪、于文文主演領銜主演的一套以懸疑為題材的電視劇。曾參演《流星花園》和下一站，幸福》的吳建豪，今次大突破，飾演黑幫大佬一角，成功顛覆了以往的形象！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

鸚鵡電視劇情大綱

陳天爽因目睹兄弟死在眼前，心情沉重，選擇離開國安系統，過起了普通魚販的生活。這段時間，他遠離了危險與陰謀，試圖尋找內心的平靜與安寧。然而，命運並未放過他，在被重新召回後，陳天爽接受了新的任務，前往臺灣混入當地黑幫，深入摸清走私管道的運作情況。

到臺灣後，陳天爽迅速適應當地生活，成功融入人際圈，展現出過人的智慧與勇氣。然而，隨著時間推移，他逐漸感受到幫派鬥爭的殘酷與激烈，臥底任務的艱難與危險也悄然逼近。未來充滿了未知與挑戰，陳天爽必須在黑暗與光明之間，堅守信念，迎接即將到來的風暴。

鸚鵡播出時間｜最新追劇日曆

鸚鵡電視劇幾時播?鸚鵡一共有44集，由騰訊播放，6月28日起，首更10集，每日中午更新2集，SVIP每日搶先看。非會員7月16日開始每日更新兩集。

鸚鵡演員

葉瀏 飾 陳天爽

由魚販變成臥底，潛入臺灣黑幫做臥底。

鸚鵡官微@Weibo

于文文 飾 何淑儀

與吳建豪權鬥對峙期間，與臥底男主曖昧。

鸚鵡官微@Weibo

吳建豪 飾 黃志興

鸚鵡官微@Weibo

高捷 飾 鄭太祥