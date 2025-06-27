29歲豪門千金曬「巴掌腰」勁吸睛　曾大露背跳扭臀舞好誘人

2022年因主演古裝劇《蒼蘭訣》走紅的虞書欣，去年又因劇集《永夜星河》大受歡迎，令其人氣水漲船高，一舉一動都備受關注。而向來活躍玩社交網站的她，近日就曬出多張生活照，其中側身坐在地上的背面照最引人注目，其腰部線條曲線相當吸睛，被網民稱為「巴掌腰」，相當誘人。

虞書欣因古裝劇《蒼蘭訣》走紅，去年推出《永夜星河》又大受歡迎。（微博圖片）

虞書欣樣子甜美可愛。（虞書欣微博圖片）

從虞書欣上貼的照片可見，身穿印有卡通圖案白色T-shirt ，搭配深藍色百褶短裙的她，整個造型穿搭極具少女感。其獨自坐在地上大玩自拍，其中有兩張照片是她露出小蠻腰側面坐背對着鏡頭，在梳化上擺弄一排多款公仔，其中有現時最流行的Labubu，最引人注目。因為露出小蠻腰的她，腰間幾乎零贅肉，腰身線條均勻流暢，腰臀比例出色，盛傳她腰圍只有約54cm（約21.26吋），被網民稱為「巴掌腰」，令不少人相當羨慕。

其實，在之前虞書欣曾大方展露白滑玉背及小蠻腰跳舞的片段，當時她顯得自信對着鏡頭扭腰，腰部線條流暢，側面看更能展現S形曲線美，是圈中數一數二的「小腰精」代表。

腰臀比例非常好。（微博圖片）

腰部吸睛。（微博圖片）

虞書欣除了擁有高顏值及好身材之外，其家庭背景亦相當不簡單。據指她爺爺虞錫元過去曾擔任國企「新余鋼鐵集團」高層，有「鋼鐵大佬」之稱，父親虞丕杰則從事民營鋼鐵企業，名下有多家公司，傳出其家族資產高達400億人民幣，絕對是名副其實的豪門千金。

身材很好。（微博圖片）