梁詠琪聲音導航講故事　為乳癌病友及家人注入正能量

香港防癌會與生物製藥公司吉利德科學，昨天舉行《愛的冒險罐》香港版發布會，將全球擁有不同語言及版本的兒童繪本《愛的冒險罐》帶來香港。故事內容講述患上乳癌的媽媽，在治療過程中，不忘和小朋友尋找生活中的美好和快樂的魔法，希望患者與家人在閱讀後，更能明白彼此的內心感受。《愛的冒險罐》香港版，內容除了加入香港的元素，還請來著名歌手及演員Gigi梁詠琪，擔任《愛的冒險罐》愛心大使及聲音導航，希望藉着這次聲音導航，鼓勵一眾乳癌媽媽，與子女一起尋找快樂魔法。

《愛的冒險罐》香港版，內容除了加入香港的元素，還請來著名歌手及演員Gigi梁詠琪，擔任《愛的冒險罐》愛心大使及聲音導航。（大會提供）

Gigi過去也曾在其個人專輯，化身「音樂說書人」，用音樂、用歌聲說故事，今次再次以說書人身份錄製《愛的冒險罐》，Gigi坦言：「我覺得好有意義，能夠為《愛的冒險罐》繪本書聲音導航。我第一次睇《愛的冒險罐》已經被故事深深感動，尤其作為一個媽媽，都會想過萬一有一日自己有事，小朋友點算呢？但《愛的冒險罐》裡的患病媽媽，令我看到她如何鼓勵小朋友，無論身處任何處境，都要記得尋找身邊的『魔法』，亦即是生活中的美好事情，時時刻刻保持正面樂觀。」

發布會當日，Gigi即場演繹其中一段《愛的冒險罐》故事，現場還有一班小聽眾。（大會提供）

發布會當日，Gigi即場演繹其中一段《愛的冒險罐》故事，現場還有一班小聽眾。Gigi手拿著《愛的冒險罐》，一人分飾多個角色，變聲演繹故事的同時，亦不時與小聽眾互動，時而提問時而分享自己的感受，在場的小聽眾都踴躍回應。聲音導航過後，Gigi在分享道：「閱讀《愛的冒險罐》時，都覺得繪本裡有好多感動位，雖然是說給小朋友聽，但大人閱讀時都別有一番感受。在華人社會，有時開口表達愛都會有所保留，其實當遇到家庭事情，可以不開心，但亦可以跟家人分享，以免雙方造成無形壓力，溝通得好，就可以連結一起，共同克服困難。」

Gigi亦以過來人身分，分享親人患癌經過。（大會提供）

Gigi亦以過來人身分，分享親人患癌經過：「我先生的媽媽在疫情期間患上乳癌，但她人在西班牙，我們只能透過網上視訊聯絡，不過外國人都會坦然分享，媽媽甚至會告訴我們甩頭髮。當時我們只能越洋鼓勵，現在她已康復，只需服食口服化療藥。」而當日同場出席發布會，還有兩年前確診乳癌的雅蕙，身為三個小孩的母親，也認同《愛的冒險罐》繪本，可以輔助患者及家人，更有力量和勇氣面對未來未知的變化。