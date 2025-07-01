葉蒨文傳做秘撈護士　勤力又節儉食快餐醫肚被封貼地女神

因戀愛真人騷《女神配對計劃》人氣急升的葉蒨文（Sophie），2016年參選港姐入行，加入《愛·回家之開心速遞》後工作不斷，但有傳葉蒨文私下仍有做Part-time「秘撈」，獲網民大讚貼地。



葉蒨文（Sophie）自入行以來以靚樣長腿上位。（IG：@sophieysm）

葉蒨文（Sophie）被網民封全TVB最靚女藝員。（IG：@sophieysm）

憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋後曝光率急升，但葉蒨文（Sophie）去年底接受《香港01》訪問時透露，直言頭3年相當難捱，經常開工不足戶口只剩下2位數字，自責愧對家人：「其實我係單親家庭成長，媽咪一直都俾好多鼓勵我，佢知道我好鍾意演戲，變咗佢從來都唔會俾壓力我，亦會反過來安慰我，叫我唔使擔心家庭嘅開支，佢會搞得點。但到我踏入咗30歲之後，我係會覺得內疚，會反問自己係咪應該要回饋返一啲嘢俾媽咪，有時候都會覺得自己冇用。因為媽咪係一位女強人，有時候見到佢一個人養大我哋3個小朋友，我好想好似佢咁叻。」

Sophie感激媽咪的支持及鼓勵先可以繼續追夢。（資料圖片）

近日曾展望跟葉蒨文的新聞繼續成為網上熱話。（IG：@sophieysm）

近日曾展望跟葉蒨文的新聞繼續成為網上熱話。（IG：@sophieysm）

葉蒨文著住制服都係咁靚。（IG@sophieysm）

葉蒨文曾指雖然工作增多，但始終處境劇會隨劇情走向開工時間不穩影響收入，有傳媒指Sophie不用拍劇日子，原來悄悄做兼職，到牙科診所做兼職護士，由收拾文件到打掃通通主動快手完成工作，相當落力。午餐亦只花不到50元快餐店醫肚，與女神形象反差感極大，相當節儉貼地。