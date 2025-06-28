「小麥色美少女」同粉絲近距離接觸　辦香港首次免費女優活動

香港出生的相澤南（相沢 みなみ）曾為知名女優之一，2016年出道至2023年退役期間拍攝過不少精彩作品。在她引退後,，所屬經理人公司被形容為只能靠「前輩」桃乃木、櫻空桃、明里紬等人女優支撐。幸運的是，去年一月，他們簽下了一名燿眼新星，被譽為是相澤南、桃乃木、櫻空桃、明里紬等明星級女優的接班人。這位小師妹就是有「小麥色美少女」之稱的長濱蜜璃（長浜みつり）。



長濱蜜璃（長浜みつり）以小麥肌而有名，出道僅一年已十分受歡迎。（X圖片）

年僅21歲的長濱蜜璃於2024年1月正式以AV女優身份出道，為桃乃木、櫻空桃、明里紬等同一片商的女優。據網上資料，長濱蜜璃的興趣包括音樂、睇動漫和游泳，也因為她喜愛游水的個性，所以擁有一身健美身材和小麥色肌膚。在現今競爭激烈的環境下，她也因別樹一格的，有富有陽光氣息的小麥色肌膚而成為焦點。

長濱蜜璃（長浜みつり）即將來港出席粉絲見面會。（X圖片）

近年有不少女優到港出席活動或舉辦粉絲見面會，例如河北彩花、小宵虎南、明里紬，甚至是早前到港擔任開幕剪綵嘉賓的蒼井空老師等等。最近有消息，原來「2024年最強新人」長濱蜜璃也會在下月份到港舉辦「埃及阿努比斯」主題粉絲見面會，為了回饋過去一年的支持，是次活動更以完全免費形式舉辦，即參加券及所有活動券費用全免。

長濱蜜璃（長浜みつり）即將來港出席粉絲見面會。（X圖片）

屆時，粉絲不僅能親臨現場感受長濱蜜璃的陽光魅力，還能參與一系列精彩活動，包括獲得她的親筆簽名、合照、由她擔任專屬模特兒拍照等互動環節，更可以讓粉絲與這位小麥色美少女近距離接觸，創造屬於自己的難忘回憶！

長濱蜜璃（長浜みつり）下月來港出席Sxitoy為她舉辦的粉絲見面會。（X圖片）

長濱蜜璃（長浜みつり）粉絲見面會標名「完全免費」。（X圖片）

長濱蜜璃（長浜みつり）（X圖片）

長濱蜜璃（長浜みつり）（X圖片）

長濱蜜璃（長浜みつり）（X圖片）

長濱蜜璃（長浜みつり）（X圖片）

長濱蜜璃（長浜みつり）（X圖片）