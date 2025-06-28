不老男神湖南餐館被偶遇chok爆型到暈　一現象竟被質疑人氣不再

現年44歲的謝霆鋒相隔多年再在香港舉行演唱會掀起全城熱話，一票難求。主辦單立日正式官宣8月在杭州舉行謝霆鋒內地巡迴演唱會，隨即引發搶飛潮。向來多搞作的謝霆鋒早前去到四川與內地藝人丁真拍攝第二季美食真人騷節目，走訪多個景點，吸引大批群眾圍觀，場面極度墟冚，盡顯他的人氣。日前又有內地網民於湖南偶遇謝霆鋒現身一家食店。

謝霆鋒。(ig圖片)

謝霆鋒香港舉行四場演唱會都是靠一件演唱會主題Tee以及一條牛仔褲由頭唱到尾。

日前有多位網民分別在社交網分享了在湖南一家餐館偶遇謝霆鋒的生圖及短片，曝光了他的真實狀態。其中一位網民表示：「偶遇謝霆鋒！太帥！沒心思吃了！」從片段中可見謝霆鋒從一間包廂走出來，一身全黑打扮的他雙手插袋，戴上太陽眼鏡chok爆現身，有型到暈，狀態絕佳，惹來一眾網民激讚。

謝霆鋒chok爆現身餐館。(小紅書)

謝霆鋒chok爆現身餐館。(小紅書)

謝霆鋒chok爆現身餐館。(小紅書)

謝霆鋒chok爆現身餐館。(小紅書)

謝霆鋒chok爆現身餐館。(小紅書)

另外有網民從高處影到謝霆鋒準備步向七人車準備離去的動態圖，留言寫道：「是他不火了嗎？居然周圍沒有很多人蹲！我好愛啊啊啊啊」，不少網民即留言表示根本不知道謝霆鋒的行程，就連粉絲都不知道，要是知道的話一定會過去蹲他出現。而餐館老闆娘也曬出當日與謝霆鋒的合照，開心地表示：「在店里端盤子端一半突然天王駕到，天后平時的位置站了一秒鐘 太帥了！」

謝霆鋒準備登車離去。(小紅書)

謝霆鋒準備登車離去。(小紅書)