胡杏兒擔任《上海電視節白玉蘭獎》評審　「抱著一個學習態度」

胡杏兒首次被邀為第30屆《上海電視節白玉蘭獎》擔任海外電視節劇單元評委會之一，經過一輪閉關與兩位來自中國資深演員陳寶國（電視劇《大閘門》男主角）及德國著名導演、編劇Henk Handloegten審閱最後十強來自世界各地的電視劇後，昨晚(27/6)終於完成任務選出優勝作品，並同時擔任頒獎嘉賓。

胡杏兒首次被邀為第30屆《上海電視節白玉蘭獎》擔任海外電視節劇單元評委會之一。（大會提供）

杏兒自言今次抱著一個學習態度參與。（大會提供）

雖然由一個月前開始已不停觀看來自不同的劇集作品，但杏兒卻樂此不疲的說：「當中真的有不少出色的作品，無論創作、導演，甚至演員表演上，都見識不少。加上評審過程中，聽取了不少陳寶國老師和Henk的意見和看法，如何從不同的角度看一部劇集，發掘出藝術性和創作的優點等，令抱著一個學習態度的我，帶來不少新的啟發。這次也感謝大會邀請委以重任，當中與來自海外評審交流，大會也看中自己英語和普通話的水平，能與大家流利溝通，順利選出優秀作品。」

頒獎禮上巧遇高海寧。（大會提供）

杏兒見到一眾香港來的朋友，盡情分享感受。（大會提供）

杏兒初體驗評審旅程，很愉快的說：「隆而重之，自己當然準備了好幾件戰衣，以備出場。除了擔住評任評委之外，也兼任頒獎嘉賓，得獎的長篇和短篇劇集作品分別來自法國和保加利亞。而同場還跟幾位舊同事陳豪、高海寧、龔嘉欣、張曦雯、監制鍾澍佳同場相遇，匆忙工作中難得異地聚舊很開心。」