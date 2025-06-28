Stanley喜做「六線男歌手」　Jeremy 透露教主狀況︰行或郁都會痛

MIRROR成員Stanley與Jeremy 今日齊齊出席活動，玩「拍七」遊戲時，Jeremy 創出「3x7=24」程序，即全埸爆笑。他接受訪問時笑言平時都會數錯日子，所以今日屬正常發揮。

Stanley 認為Jeremy 操肌方面未夠足，又笑他在健身室兩小時，有一半時間都在玩電話。（鄺鈺瑩 攝）

大表哥早前與大表嫂外遊，對方發放其半裸照，看似大隻不少，Stanley 解釋是因要再變大隻一點，但拒透露是否為了之後工作所需。而講到大隻，開騷在即的Jeremy 一星期操六日，零增肌之餘，更跌磅3公斤，他解釋是為了出鏡更靚才減肥。Stanley 認為Jeremy 操得未夠足，又笑他在健身室兩小時，有一半時間都在玩電話。

Stanley在台要向小儀獻花。（鄺鈺瑩 攝）

提到日前與「妹豬組」成員見面，Jeremy 指姜濤情況不錯。（鄺鈺瑩 攝）

提到日前與「妹豬組」成員見面，Jeremy 指姜濤情況不錯。「阿撈（盧瀚霆）因為做完手術，行或郁都會痛，但佢身體OK，係傷口好痛，佢需要多啲時間休息。」問到有否慰問姜濤，Stanley 透露當晚有發訊息問侯對方：「我話你有咩需要就搵我啦，因為應該好多人會問佢O唔OK，講呢啲都無咩謂。（佢點覆？）佢係無，我相信太多訊息。」

講到有網民列出心水男歌手排名 ，Stanley 爆笑表示自己喺第六線，「我覺得自己好威。」（鄺鈺瑩 攝）

另外，講到有網民列出心水男歌手排名 ，Stanley 爆笑表示有留意：「我驚喜竟然喺第六線，仲要高過吳林峰，你話係咪勁？呢個係成就解鎖。我覺得自己好威。」