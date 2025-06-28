女神配對計劃｜周嘉全向李芷晴表白被拒絕　大爆會敗者復活！

TVB戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》掀起話題，首集周嘉全雖然向李芷晴（Stephanie）表白失敗，但憑節目依然獲得不少人氣。早前《女神配對計劃》中，更有份出席宣傳活動。不過，就有網民形容，搵表白失敗的周嘉全出席活動，更要面對李芷晴，是對他的二次傷害。



表白失敗仲要講返件事，周嘉全都幾無奈。（《東張西望》截圖）

周嘉全表示會專注工作。（《東張西望》截圖）

今日（28/6）《東張西望》播出主持鄧凱文訪問曾展望、林俊其和周嘉全的片段。周嘉全接受訪問時表示不介意，說：「我好多謝《東張》畀機會我同芷晴傾多啲偈，可以了解多啲。其實完咗呢個節目，完咗《東張》之後，我哋傾咗一個好長嘅偈，我以為唔講得，點知Step講咗出嚟。佢哋感覺就係，原來你係一個咁樣嘅男仔，我嘅感覺就係，原來你經歷咗咁樣嘅心路歷程。我諗大家會繼續互相扶持。大家都畀多啲意見，我都會祝福佢。我都會專注工作，專注生活，慢慢等下一段姻緣，唔急。」

周嘉全透露將回歸《女神配對計劃》。（《東張西望》截圖）

周嘉全透露將回歸《女神配對計劃》。（《東張西望》截圖）

鄧凱文表示，害怕訪問成為「三次傷害」，周嘉全安慰道：「唔會嘅，我係一個好多想法，同埋好想同人傾偈嘅人。不過我可以同咁多位支持我嘅觀眾講，我係唔會再用參加者嘅身分，去參與《女神配對計劃》，不過你哋仍然可以畀留言，話復活周嘉全還我周嘉全。」