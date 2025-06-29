MIRROR夜粥組淚灑舞台　預告將拍團綜齊dig花姐

夜粥組開騷，全晚跳不停。（鄺鈺瑩攝）

MIRROR 夜粥組開騷《Manifest I W.T.F. Live 2025》，Lokman、Anson Kong、Alton同Frankie跳足全晚，跳到最後，Lokman率先落淚，坦言今次排練十分辛苦，但慶幸有大家一齊陪著走到今天這舞台，其後AK亦講到眼濕濕，他亦表示排得辛苦但玩得開心，亦希望這種期間限定能「多啲嚟，密啲手，下次玩得開心啲，幾辛苦都唔怕」，Frankie與Alton之後亦淚崩，Alton表示今次做騷一直有很多「未知」，每次開完會都無答案，直到團隊出現，但帶來更多「未知」。

Lokman首唱新歌《Fly》，他表示MV有望7月底見街。 而Alton的《人畜無害》則是劇集《社畜再培訓先導計劃》主題曲。（鄺鈺瑩攝）

完騷後，4子接受訪問時表示今次確係幾辛苦，Lokman解釋：「因為啲嘢都未消化，又有新嘢，用好多ram去處理尋日嘅嘢，要入新嘢時，係好難load到。」他又笑言Rundown沒有淚崩一環，剛好見大家有少少空檔，所以逼大家一齊分享情感。Alton指因為作品不多，所以今次要拿出自己不熟悉的作品，在想做得好、又想衝擊大家的情況下，才會排練得如此辛苦。

向來Rap開的Alton 與Lokman，坦言唱歌部分確是大挑戰。（鄺鈺瑩攝）

AK早前擔任Juno演唱會嘉賓，又一次成就解鎖。「緊張過做呢個騷，因為做人哋嘉賓。（有無同到Juno講嘢？）佢好忙，有講到兩句。」AK之後劇透夜粥組將會拍攝團綜，主要採討夜更生活。「我知好多通頂，因為我開錯咗夜粥呢個名。」Lokman補充表示應該是以吃喝玩樂為主，問到會否deep talk，他說要靠工作人員誘導。「同花姐的話，要睇佢得唔得閒，過嚟一齊dig dig。」姜濤早前意外墜海，問到有否以短訊關心，AK表示因一直忙做騷，而下星期因要排練另一演出，到時會當面關心對方，提到大表哥表示不獲姜濤回覆，Alton即說：「唔係淨係今次，同佢講生日快樂都唔覆，通常公司先迫到佢覆。」