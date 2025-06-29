胡楓契仔玩粗口諧音花名辣㷫李香琴　臭口致眾叛親離：應該冇條脷

71歲的樓南光入行半世紀，80年代拍過《殭屍》、《霸王花》系列令知名度大增，1985年憑藉電影《殭屍先生》隊長「阿威」入圍第5屆《香港電影金像獎》最佳新演員及最佳男配角；其後轉戰電視，拍過亞視《我和殭屍有個約會III之永恆國度》、無綫《真情》等經典劇集。樓南光近年定居惠州，甚少在香港現身，日前接受好友楊紹鴻的YouTube頻道訪問，自爆失蹤多年的原因，自知「臭口」得罪好多人，愧對前妻及娛樂圈朋友。

樓南光已有一段時間無現身香港。（YouTube@楊紹鴻）

樓南光接受好友楊紹鴻訪問。（YouTube@楊紹鴻）

樓南光在80年代拍《殭屍》系列令佢知名度大增。（YouTube@楊紹鴻）

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樓南光自認是「臭口棗」平時說話口抹遮難，得罪太多人，包括明星足球隊一班老友曾志偉、「阿叻」陳百祥、「阿倫」譚詠麟、黃日華等，他說：「我唔係得罪一次，得罪完講sorry，之後又兜來兜去得罪返，人哋都悶同攰，開始唔啋你，埋唔到堆好多嘢就冇嘢發生」。就連出名好脾氣的李香琴都曾被樓南光激到掟頭套，他說：「之前我同琴姐講：『你個頭有冇臭到？可唔可以叫你臭琴？』講完我都唔知錯，諗住好玩，佢真係從來未試過，嗰次佢掟頭套話樓南光喺度我唔拍。」

樓南光因為口臭，得罪晒明星足球隊朋友。（網上圖片）

以為講笑好好玩。（YouTube@楊紹鴻）

樓南光曾經向李香琴講粗口諧音花名。（影片截圖）

激到琴姐掟頭套。（影片截圖）

不停得罪人，原來樓南光是覺得好玩、過癮，試過在天天魚港開幕上向老闆黃創山和林建岳說：「做咩呀，你喺度扮老細呀，你估你真係老細呀！超！」後來有朋友指他好彩，至今「眼耳口鼻仍然齊」，他自嘲：「起碼應該冇咗條脷囉，太臭把口！」

疫情期間，樓南光為免隔離索性在內地居住，一住就住了3年半，令他有所頓悟：「嗰陣識得沉澱、去思考、去自省一下， 原來包括我自己的家庭狀態，原來任何女人喺我身邊都係悽涼，先睇到自己真真正正係PK，嗰啲對生活、對人生、對人際、對朋友關，原來都係好疏離。」內心太多愧疚，連契爺胡楓多次致電噓寒問暖，也不敢接聽電話，樓南光爆修哥曾被親戚問：「點解要收個『臭口棗』樓南光做契仔」。

胡楓仍然好關心契仔樓南光。（網上圖片）

修哥經常致電樓南光噓寒問暖。（資料圖片）

樓南光想過續繼收埋自己，但後來發現「A man cannot be an island」，人好難在孤島生存，一定要拉攏。周而復始到海邊看日落，令他頓悟人生：「我係有腦嘅人，但我就是用咗個傻佬嘅方法，真的羞愧。我唔係抹著良心講， 我真係改咗好多， 因為我真係喺嗰三年半，睇到自己過往嘅負面，我以為係好玩，但係邊個同你玩啫？」

樓南光在1992帶同妻女移民加拿大，至2000年回流返港，曾修讀「婚姻調解員」，但由於當年好流行「二奶村」，他說：「個個嚟搵我都係有出軌問題，我點解要幫呢班麻甩佬？」結果他又返回娛樂圈工作，可惜「能醫不自醫」自己也是離婚收場，幸好近年與兩女仍保持聯絡。樓南光現在有一位細他18年的女朋友，算是「父女戀」，他曾自爆女友經常拍他的裸照，希望提醒他減肥，他亦不擔心裸照流出，覺得是兩人之間的相處情趣。

樓南光自覺羞愧。（YouTube@楊紹鴻）

樓南光喺惠州定居。（抖音@樓南光）

最近決定返港。（抖音@樓南光）