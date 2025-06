胡楓契仔玩粗口諧音花名辣㷫李香琴　臭口致眾叛親離：應該冇條脷

71歲的樓南光入行半世紀,80年代拍過《殭屍》、《霸王花》系列令知名度大增,1985年憑藉電影《殭屍先生》隊長「阿威」入圍第5屆《香港電影金像獎》最佳新演員及最佳男配角;其後轉戰電視,拍過亞視《我和殭屍有個約會III之永恆國度》、無綫《真情》等經典劇集。樓南光近年定居惠州,甚少在香港現身,日前接受好友楊紹鴻的YouTube頻道訪問,自爆失蹤多年的原因,自知「臭口」得罪好多人,愧對前妻及娛樂圈朋友。

樓南光已有一段時間無現身香港。(YouTube@楊紹鴻)

樓南光接受好友楊紹鴻訪問。(YouTube@楊紹鴻)

樓南光在80年代拍《殭屍》系列令佢知名度大增。(YouTube@楊紹鴻)

樓南光自認是「臭口棗」平時說話口抹遮難,得罪太多人,包括明星足球隊一班老友曾志偉、「阿叻」陳百祥、「阿倫」譚詠麟、黃日華等,他說:「我唔係得罪一次,得罪完講sorry,之後又兜來兜去得罪返,人哋都悶同攰,開始唔啋你,埋唔到堆好多嘢就冇嘢發生」。就連出名好脾氣的李香琴都曾被樓南光激到掟頭套,他說:「之前我同琴姐講:『你個頭有冇臭到?可唔可以叫你臭琴?』講完我都唔知錯,諗住好玩,佢真係從來未試過,嗰次佢掟頭套話樓南光喺度我唔拍。」

樓南光因為口臭,得罪晒明星足球隊朋友。(網上圖片)

以為講笑好好玩。(YouTube@楊紹鴻)

樓南光曾經向李香琴講粗口諧音花名。(影片截圖)

激到琴姐掟頭套。(影片截圖)

不停得罪人,原來樓南光是覺得好玩、過癮,試過在天天魚港開幕上向老闆黃創山和林建岳說:「做咩呀,你喺度扮老細呀,你估你真係老細呀!超!」後來有朋友指他好彩,至今「眼耳口鼻仍然齊」,他自嘲:「起碼應該冇咗條脷囉,太臭把口!」

疫情期間,樓南光為免隔離索性在內地居住,一住就住了3年半,令他有所頓悟:「嗰陣識得沉澱、去思考、去自省一下, 原來包括我自己的家庭狀態,原來任何女人喺我身邊都係悽涼,先睇到自己真真正正係PK,嗰啲對生活、對人生、對人際、對朋友關,原來都係好疏離。」內心太多愧疚,連契爺胡楓多次致電噓寒問暖,也不敢接聽電話,樓南光爆修哥曾被親戚問:「點解要收個『臭口棗』樓南光做契仔」。

胡楓仍然好關心契仔樓南光。(網上圖片)

修哥經常致電樓南光噓寒問暖。(資料圖片)

樓南光想過續繼收埋自己,但後來發現「A man cannot be an island」,人好難在孤島生存,一定要拉攏。周而復始到海邊看日落,令他頓悟人生:「我係有腦嘅人,但我就是用咗個傻佬嘅方法,真的羞愧。我唔係抹著良心講, 我真係改咗好多, 因為我真係喺嗰三年半,睇到自己過往嘅負面,我以為係好玩,但係邊個同你玩啫?」

樓南光在1992帶同妻女移民加拿大,至2000年回流返港,曾修讀「婚姻調解員」,但由於當年好流行「二奶村」,他說:「個個嚟搵我都係有出軌問題,我點解要幫呢班麻甩佬?」結果他又返回娛樂圈工作,可惜「能醫不自醫」自己也是離婚收場,幸好近年與兩女仍保持聯絡。樓南光現在有一位細他18年的女朋友,算是「父女戀」,他曾自爆女友經常拍他的裸照,希望提醒他減肥,他亦不擔心裸照流出,覺得是兩人之間的相處情趣。

樓南光自覺羞愧。(YouTube@楊紹鴻)

樓南光喺惠州定居。(抖音@樓南光)

最近決定返港。(抖音@樓南光)