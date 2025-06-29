TVB法律女神化身異國公主激曬深長事業線　自稱犧牲大：要加人工

現年30歲的戴祖儀畢業於法律系，曾在律師樓實習，但發現自己更熱愛演藝工作，於是毅然轉戰娛樂圈以歌手身份出道。近年戴祖儀作多棲發展，既參與綜藝節目又拍攝電視劇，變全能藝人，加上樣子甜美兼擁40寸修長美腿，獲網友封為「法律女神」。然而，戴祖儀亦開始知道「流量密碼」的重要性，頻頻在社交平台大派福利，毫不吝嗇展示其美好身段，繼日前海景配長腿後，她近日又「出招」化身異國公主大騷四寸深長事業線，噴血程度爆燈。

戴祖儀皮膚白滑，身材惹火。（IG圖片）

不時大派福利。（IG@joeythyee）

戴祖儀日前在無敵海景襯托下，騷美腿。（IG@joeythyee）

還送飛吻。（IG@joeythyee）

最近戴祖儀與吳若希、游嘉欣一同拍攝節目，並在社交平台分享三人的古裝造型，各展美態。不過要數到最吸睛一定非一身異域風情打扮的戴祖儀莫屬，胸前位置低V設計，雖然有層薄紗罩住，但完全遮不住其深長事業線，若隱若現視覺更添遐想空間。

最近戴祖儀與吳若希、游嘉欣一同拍攝節目。（IG@joeythyee）

戴祖儀化身異國公主。（IG@joeythyee）

收起長腿一樣有睇頭。（IG@joeythyee）

戴祖儀自爆有個古裝夢，她寫道：「既然劇集拍唔到古裝，唯有喺節目度自肥，但因為日曬雨淋曬得太黑，我只可以做異國黎和親嘅公主，大家期唔期待節目播出～？雖然應該仲有一段時間 #今次拍攝真係好大犧牲 #祖儀需要加人工」。

這個公主很省鏡。（IG@joeythyee）

戴祖儀胸前若隱若現視覺，更添遐想空間。（IG@joeythyee）

但對於戴祖儀的文字，網民似乎未有太過在意，反而是被她的好身材所驚艷，紛紛心心眼並留言：「事業心好重 」、「靚極五台山」、「你咪史上最美嘅公主？？？」、「好有料，之前不覺。」、「嘩 呢個look掂」、「係正左,穿少啲露多的啲丫」等，甚至有網民直言：「監製 導演！下次有古裝劇要搵joey!!」可見大家對她的罕有性感造型讚嘆不已。

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