炎明熹當年欠一條件做唔成COLLAR成員　網民評：樣同跳舞都麻麻

炎明熹（Gigi）憑參加無綫（TVB）歌唱選秀節目《聲夢傳奇》獲得第一季總冠軍而走紅。比賽後炎明熹獲公司力捧做小天后，又與同屆的姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）三位組成女子組合After Class。進軍樂壇後亦獲得不少歌曲獎項。



炎明熹早年參加《聲夢傳奇》時已被睇高一線。（資料圖片）

2020年入行，直到2022年已先後推出過單曲，更獲機會登上內地節目《聲生不息》，成為微博熱搜人物。2023年更首次踏足央視春晚，證明她在內地已漸有人氣。近年她亦持續發展歌唱事業，可謂是近年TVB造星，最成功的一例子。

炎明熹（Gigi）與同屆的姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）三位組成女子組合After Class。（資料圖片）

COLLAR現有成員，沈貞巧（Gao）擔任，其他成員包括王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy）、邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka）。（資料圖片）

網民又在討論炎明熹「參加過」《全民造星》。（截圖）

講起「造星」二字，其實屬「TVB出品」的小天后炎明熹也曾參加過ViuTV的《全民造星》。當年在她參加《聲夢傳奇》之前，她曾經與音樂學院的師兄師姐們計劃一同報名《全民造星》，可惜因為年紀太小，只有14歲，所以才無緣。後來有關方面也相當寬容，允許她陪老師去現場學習，睇師兄師姐去面試。之後《全民造星III》播出時，也曾將她乖乖地坐在場外的模樣一併剪進去。

炎明熹近年發展不俗，但也有傳她正打算簽約其他公司，但一直只聞樓梯響。（資料圖片）

早年她接受電台節目《星光背後》的專訪時，也曾提及過該次經驗：「當時是師兄師姐要報《全民造星》，也令我考慮自己可不可以參加，不過，當時我14歲年齡不允許，但那些工作人員都好好，讓我陪著老師去現場學習，看著師兄師姐去面試。我冇面試，但我有入過去（ViuTV），坐在老師旁邊，亦有見到花姐。」對於無緣參加《全民造星III》，當時炎明熹也表示：「證明很多事都要順其自然。」

炎明熹。（IG@yiminghay）

近日有網民於討論區開po討論，有網民笑言：「如果冇聲夢，應該去咗《造星4》。」也有人表示，如果她參加了《造星4》，今日可能就成了COLLAR的一員。不過，也有人指出，雖然炎明熹唱功紮實，但舞蹈方面卻一言難盡，未必能入選：「大台prefer唱歌勁，亦唔睇重男女團同band」、「如果佢喺viu出道，角色定位應該同Day差唔多」、「樣樣都輸晒畀Marf，樣同跳舞都麻麻，頂盡可能同Winka爭位」。

近年炎明熹發展真係幾好，而且吸金能力都好強。一個人出騷唔使同其他人分都冇咩唔好。（資料圖片）

留言都幾精彩。（截圖 / LIHKG）

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