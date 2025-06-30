盤點藝人捱窮｜要賣八達通拎按金生活　幾個月冇交租俾業主趕走

撰文：黃梓恒
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藝人表面風風光光，但光鮮背後亦有坎坷一面，以下幾位曾經窮極一時，賣八達通、拖租數月租被業主趕走，比你能想像的淒慘再慘上十倍，你怎也猜不到。

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