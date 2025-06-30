百億富四代鍾培生狠批政府：嗰啲18蚊窮遊嚟香港就唔好嚟啦﹗

被媒體稱為「香港電競之父」的34歲富四代鍾培生，，雖然年輕有為，但坊間賦予的稱號除了是「香港王思聰」之外，總與有錢仔離不開關係。其實他對香港事務相當關心，愛之深責之切，近日就拍片怒斥：「嗰啲18蚊窮遊嚟香港就唔好嚟啦﹗」



34歲百億富四代鍾培生。（IG：@khdcheung）

34歲百億富四代鍾培生。（IG：@khdcheung）

鍾培生身穿筆挺西裝在其豪華房車內拍攝：「首先，我係非常歡迎內地同胞嚟香港旅行兼刺激本港經濟，尤其係啲出手闊綽、捨得使錢嘅朋友，超級掛住嗰D呢個呢個呢個不要其他包起來。但香港政府搞咩垃圾KPI，畀班人嚟窮遊，18蚊嚟香港就唔好嚟啦，18蚊嚟香港嗰D又無文化又無水準，隨地拋垃圾又瞓街過夜隔住M記擾民。」

34歲百億富四代鍾培生指歡迎內地人到香港旅遊。（IG：@khdcheung）

34歲百億富四代鍾培生指歡迎內地人到香港旅遊。（IG：@khdcheung）

34歲百億富四代鍾培生指歡迎內地人到香港旅遊。（IG：@khdcheung）

34歲百億富四代鍾培生狠批政府。（IG：@khdcheung）

34歲百億富四代鍾培生狠批政府。（IG：@khdcheung）

34歲百億富四代鍾培生狠批政府。（IG：@khdcheung）

34歲百億富四代鍾培生指18蚊窮遊香港毫無益處。（IG：@khdcheung）

34歲百億富四代鍾培生指18蚊窮遊香港毫無益處。（IG：@khdcheung）

34歲百億富四代鍾培生指18蚊窮遊香港毫無益處。（IG：@khdcheung）

鍾培生愈講愈勞氣：「但講真，如果嚟嚟去去都係嗰啲$18窮遊又唔消費，仲要塞住條街？就真係多謝晒喇。同埋依家咁多人上深圳消費，你拎18蚊嚟體驗，咪塞住個關口等嗰D想上深圳嘅人覺得好麻煩，去唔到留返喺香港消費，叫佢地排幾個鐘先啦班人又唔俾錢，過嚟香港塞住個關口，又可以跑到數又唔好阻住香港市民生活，窮遊就唔好嚟啦。」

34歲百億富四代鍾培生直指：「窮遊的唔好嚟。」（IG：@khdcheung）

34歲百億富四代鍾培生直指：「窮遊的唔好嚟。」（IG：@khdcheung）

34歲百億富四代鍾培生直指：「窮遊的唔好嚟。」（IG：@khdcheung）

34歲百億富四代鍾培生直指：「窮遊的唔好嚟。」（IG：@khdcheung）

34歲百億富四代鍾培生直指：「窮遊的唔好嚟。」（IG：@khdcheung）

34歲百億富四代鍾培生直指：「窮遊的唔好嚟。」（IG：@khdcheung）

34歲百億富四代鍾培生直指：「窮遊的唔好嚟。」（IG：@khdcheung）

34歲百億富四代鍾培生直指：「窮遊的唔好嚟。」（IG：@khdcheung）

34歲百億富四代鍾培生直指：「窮遊的唔好嚟。」（IG：@khdcheung）

34歲百億富四代鍾培生直指：「窮遊的唔好嚟。」（IG：@khdcheung）