林峯即場教「玩櫈」 鄧麗欣做擺設 張繼聰短訊問候姜濤約打波

林峯、鄧麗欣、張繼聰將在8月底聯手舉行拉闊音樂會，今午舉行記者會時，林峯即場教授「玩櫈」，而Stephy 則傳授《心急人上》嘅舞步，阿聰笑言得知有機會開拉闊時，因要保守秘密而變得沉默寡言，三人接受訪問時，表示由於有不少作品，所以揀歌有一定困難。

林峯、鄧麗欣、張繼聰將合作拉闊，劇透充滿娛樂性。（葉志明攝）

提到「玩櫈」，阿聰指林峯玩是型，而自己則是拎尾龍骨來表演。「點都有一下，之後咪call白車，但如果有機會我都想做一下。」阿聰又指今次開騷會充滿娛樂性，又表示會盡量控制自己長話短說：「我真係喺屋企唔出聲㗎，已婚多年嘅男人出到街好開心㗎，我返到屋企都係剪草淋花咋。」隨即問林峯是否也有同感：「我結婚唔係好多年啫，暫時仲未到剪草。」

林峯重現「表櫈」，張繼聰唔敢試。（葉志明攝）

方力申早前宣佈老婆有喜，舊愛Stephy大方送上祝福：「開心事嚟嘅，恭喜佢，祝福佢哋。」而阿聰聽見即時咪埋眼，先講笑「唔關事最好避一避開嘛！」透露已經恭喜小方，最緊要小朋友健康。

Stephy教跳《心急人上》，阿聰跳得投入。（葉志明攝）

姜濤日前意外墜海，阿聰表示有傳短訊問候，並獲回覆。「佢有覆我嘅，我話anytime想搵人傾偈就搵我啦，佢話冇事同多謝關心。」又即時約姜濤返香港之後再約打波：「我哋好competitive，1on1好認真，我儲落好多自己贏嘅片，激發佢就有拼勁，等佢返嚟再俾機會佢拍吓啲贏我嘅片啦。」