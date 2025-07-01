湯令山直認想與moon tang復合　會約姜濤食飯：算係佢心理醫生

Gareth T.（湯令山）與53半裸男在旺角《用背脊唱情歌》。（鄺鈺瑩攝）

Gareth. T（湯令山）今晚（30日）與53名半裸男士在旺角快閃宣傳新歌《用背脊唱情歌》，吸引逾千fans圍觀，而湯令山亦不負眾望，連唱兩次，最後更使出「令山轉」。

令山轉。（鄺鈺瑩攝）

快閃後，湯令山表示53名男士全都是自願上陣，包括自己的化妝師，而他亦力邀「華納高層」一齊裸，但遭對方拒絕，問到會否挑戰MV式全裸，湯令山即時「拋波」予公司高層，卻對方爽快話「OK」，最後湯令山自己落閘：「湯令山話唔得。」問到歌曲大受歡迎，可有信心「轉」上紅館，湯令山表示：「希望啦，但好似有啲遠，不過順其自然最緊要，但會盡力。」

訪問時，直認未忘舊愛moon tang（鄺鈺瑩攝）

《用背脊唱情歌》推出後，有網友拆解指湯令山未忘舊愛，湯令山訪問時直認不諱：「係，我比較長情，呢份作品係學習放下，（復合）都係順其自然，隨緣。」之前曾傳兩人分手後復合，湯令山亦熱心協助記者倒帶：「最近冇咩聯絡，一定早過2月，1月1號之後就冇啦，時間真係過得快。」湯令山又透露寫太多分手慘情歌：「寫咗好多喇，最傷心嗰首歌，曲同歌詞都係自己寫，但唔拎得出嚟俾大家聽。」問到會否一邊順其自然，但另一邊（moon tang）隨時另結新歡，湯令山即謂：「呢個唔關我事，世事冇如果，順其自然啦。」而在公開未忘舊愛後，moon tang在Threads發文「一口一」疑似嚇到 O咀。

另外，姜濤日前意外墮海，湯令山表示有短訊關心，亦有得到回覆：「佢過兩日有話『冇事，返嚟再講。』我同佢都整咗幾首歌，粗粗地算係佢心理輔導醫生，一定會約食飯，第時大家見到我哋打波唔使影相。」