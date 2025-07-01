東張西望｜「假劉華」稱老婆出軌兼單身　觀眾智破玩謝錄音露真身

「受騙的那個比騙徒更混帳」，只因獨居婆婆Helen太善良，以致整副身家被「假劉華」騙到剩不夠一百元。

獨居婆婆Helen太善良，以致整副身家被「假劉華」騙到剩不夠一百元。(節目截圖)

TVB節目《東張西望》早前曾報道過獨居婆婆Helen被假劉華騙去整副身家，節目播出後有不少網民表示驚訝，亦有網民認為Helen有點心理問題，才會如此。

TVB節目《東張西望》早前曾報道過獨居婆婆Helen被假劉華騙去整副身家。(節目截圖)

有網民認為Helen有點心理問題，才會如此。(節目截圖)

有網民認為Helen有點心理問題，才會如此。(節目截圖)

昨日（30日）一集有報料者凌小姐表示假劉華繼續騙人，自己就遇上了假劉華。凌小姐表示受訪前兩天，假劉華透過Facebook加她：「一開始佢就叫我加入會員，買會員卡。咁我就明凌小姐知道你係騙徒，咪同你繼續玩！」假劉華最初想騙$3000，就是永久會員：「佢話我畀咗$3000之後呢，佢就會安排下個禮拜安排架飛機過嚟見我嘅，期間佢同我講，佢話佢係單身！我就話你單身？我話你老婆唔係朱麗倩咩？跟住佢就停咗一陣先回覆我嘅。」

報料者凌小姐表示假劉華繼續騙人。(節目截圖)

假劉華最初想騙$3000，仲話自己單身。(節目截圖)

假劉華最初想騙$3000，仲話自己單身。(節目截圖)

之後假劉華向凌小姐稱太太「佢鍾意咗我個經理人」，更叫凌小姐不要告訴別人。凌小姐想識破假劉華，於是就一不做二不休，讓騙徒騙夠$10,000。凌小姐向假劉華說：「不如我畀夠$10,000你啦，我想幫助一下你，可以坐一個頭等機艙返嚟。」假劉華不斷叫凌小姐截圖，凌小姐假裝不懂什麼是截圖，玩謝假劉華，令假劉華情急之下錄音給凌小姐。

假劉華向凌小姐稱太太「佢鍾意咗我個經理人」，更叫凌小姐不要告訴別人。(節目截圖)

凌小姐假裝不懂什麼是截圖，玩謝假劉華，令假劉華情急之下錄音給凌小姐。(節目截圖)

凌小姐假裝不懂什麼是截圖，玩謝假劉華，令假劉華情急之下錄音給凌小姐。(節目截圖)

但可惜這個人是假劉華，並不是劉德華本人，但他為了令凌小姐相信，他更模仿真劉華的聲音，只是他破綻百出。凌小姐「報東張」只希望大家看清楚假劉華的技倆，不要輕易上當：「我希望你能夠看到東張西望，讓你知道這個世界上不是那麼多蠢人。」

可惜這個人是假劉華，並不是劉德華本人，但他為了令凌小姐相信，他更模仿真劉華的聲音，只是他破綻百出。(節目截圖)