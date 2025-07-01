《執法者們》以21.4點榮登收視榜冠軍　《東張西望》只能屈居第二

無綫公布上周（23日至29日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，三大視帝黃宗澤、陳豪、馬國明主演、邵氏製作劇集《執法者們》上周首播，最高收視21.4點（138萬觀眾），比上周同期節目《刑偵12》結局篇，最高收視19.1點（124萬觀眾），上升了2.3點，榮登收視榜冠軍。

《執法者們》集3大視帝之作。

周一至周五收視如下，資訊節目《東張西望》最高收視21.1點（136萬觀眾），比上周最高收視22.2點（143萬觀眾），下跌了1.1點，屈居收視榜次位；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.1點（124萬觀眾），比上周最高收視19.7點（128萬觀眾），下跌了0.6點；外購劇《清明上河圖密碼》上周一大結局，最高收視16點（104萬觀眾），比上同最高收視14.6點（94萬觀眾），上升了1.4點；周二接住播映外購劇《中年好翻身》最高收視16.5點（107萬觀眾）；由陳自瑤、張頴康、林凱恩及龍婷擔任主持《養生之旅湖北篇》上周首播，最高收視13點（84萬觀眾），比上周同期節目《人生美食地圖-東京篇》，最高收視11.1點（72萬觀眾），上升了1.9點。

《東張西望》最高收視21.1點（136萬觀眾）。(節目截圖)

周六晚戴祖儀、陳懿德、游嘉欣主持寵物綜藝節目《寵你一世》最高收視12.7點（82萬觀眾），比上周最高收視15.1點（98萬觀眾），下跌了2.4點；由高海寧、周嘉洛及黃庭鋒主持旅遊節目《Grand住去利物浦》最高收視11.5點（74萬觀眾），比上周最高收視12.8點（83萬觀眾），下跌了1.3點；《好聲音夏日音樂會》最高收視11.7點（76萬觀眾），比上周同期節目《一齊企硬‧唔Take嘢》最高收視11.5點（75萬觀眾），上升了0.3點。

戴祖儀、陳懿德、游嘉欣主持寵物綜藝節目《寵你一世》最高收視12.7點（82萬觀眾）。(節目截圖)

周日晚播映《大師兄WelcomeSummer大激戰》最高收視16.5點（107萬觀眾），比上周最高收視13.9點（90萬觀眾），上升了2.6點；由林盛斌（Bob）攜手「星級花生團」合作，為無綫五位女神公開招親真人騷戀綜《女神配對計劃》，最高收視14.8點（96萬觀眾），比上周最高收視15.5點（101萬觀眾），下跌了0.7點。