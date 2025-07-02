Edan呂爵安陷低潮亦無悔　Anson Lo成最佳傾訴對象：多謝佢｜專訪

由e變E，Edan認為自己只是開始成熟：「有時幼稚又唔係唔好，身邊啲人會話『唔好咁樣』， 我會有種硬頸『咁樣有咩問題？』呢個都係要不斷去拿捏程度。」（葉志明攝）

入行7年，由21歲傻更更大學生，變成獨當一面的E生先，Edan呂爵安將8月的個唱名為《EDAN LUI "e to E" LIVE 2025》，除了想分享7年成長心路，亦想讓大家看到成熟的一面。 由e變成E，多少會有些懷念，Edan說：「以前無諗咁多，特別出道時，係咁做，同埋無咩人認識、甚至無人談論，但慢慢會有各種壓力，唔能夠唔諗多啲。」Edan直認以前比較「衝」 ，直到近年開始意識到所謂的現實與理想、開始有「頂唔頂得順」的心理準備、代價是否能承受的顧慮。兩年前在個唱上以ED 偶像身份「講經」，雖引起不少爭議，但確是「有嗰句講嗰句」，不過Edan表示上次因有B3成員幫手，今次單拖上陣講經有一定難度，但依然會盡力做到「好Edan」。

回望兩年前的個唱，Edan說當時其實很怯，只求不要走音，但今次開騷，想讓大家看到自己成熟的一面。（IG圖片）

兩年前，ED偶像曾提到「講啱嘅事，做啱嘅事，做要做嘅事」如今是否仍在實行？Edan說：「都係做緊自己認為正確嘅嘢，盡力做好，同埋對得住自己。呢兩年或者呢七年累積嘅感受，前面可能覺得自己抗壓能力好強，但去到某程度會變成困擾，呢啲都係始料未及，要自己嘗試去消化。例如做偶像無晒私人時間，呢啲之前都覺得無咩嘢，但長時間下來又會有另一種感受，呢啲要同自己溝通同調節。」如此有深度的課題，Edan認為不是一時三刻能解決，所以決定做好當前的工作。

Edan過去不時直播與「爵屎」講經，今年4月來一場久違了的直播，坦承「呢半年幾唔開心」外，又再一次確認林明禎地位。（資料圖片）

經歷過高高低低，Edan認為如今仍有底氣，但同樣知道有底氣也不一定「想點就點」，而是要「適合地去點」。如他早前在直播中所說，比起擔心失去，更多是恐懼。「當你本身擁有啲嘢、習慣咗，發現有機會失去，當刻會驚。但呢種恐懼，你只要本質夠實淨，呢啲就唔需要諗咁多。其實驚或唔驚你都無嘢做到，最明白到一樣嘢，係做好自己。（驚嘅時候有無後悔？）無，因為一直覺得自己做嘅正確嘅事，所以無後悔，後悔都無用，人生所發生嘅嘢可以『哎呀』，但無得後悔，亦幫唔到件事，反而係要喺經歷中學習。」

感謝「爵屎」一直撐自己之餘, 甚至有些「爵屎」比自己更了解自己。( 資料圖片)

去年因緋聞而引起的種種聲音/爭議，確讓Edan更了解自己：「有啲情緒係自己未見過，以前都唔覺自己有呢一面，所以都會驚。慢慢發現呢啲全部都係自己一部分，人就係咁棘，以前從來都唔覺自己係水瓶座 ，而家都覺得自己幾水瓶座，因為以前會覺得自己幾理性。其實都幾有趣，因為到28歲都仲未了解自己整個人，所以都希望接下來嘅旅程，大家可以見證住我一齊成長。」

過去Edan是Anson Lo的訴苦對象，想不到過去一年，Anson Lo成了Edan的傾訴對象，更借出私伙水晶。

陷入低潮時，Edan坦言「搵Anson Lo唔少次」，更有種角色對調的感覺。「佢都話『估唔到係咁』（佢係屬於聆聽定畀意見多？）都有，同埋佢都⋯⋯借啲水晶畀我戴，佢話『你唔好理，戴咗先啦』 好多謝佢，我知嗰啲都好貼身嘅嘢。」向來比較理性的Edan，以比較感性來形容Anson Lo，與他分析問題時，可有更多不同的角度，而除了Anson Lo外，早前才首次因團綜而deep talk的花姐，亦是Edan經歷低潮時，最撐自己的一位。「佢⋯好溫暖， 佢唔會講啲咩，總之就係『你有咩需要我就幫你』、『我點都撐你』呢啲係令我好warm，同埋覺得身邊有人支持你。」