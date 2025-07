「TVB新一代男神」切生日蛋糕切到手軟　呢個蛋糕設計得最有心思

「TVB新一代男神」丁子朗昨日(30日)迎來28歲生日,不願認老的他在社交平台分享了朋友與他慶祝生日的照片及寫下:「don’t ask me how old I’m turning.(不要問我幾歲)」

上星期丁子朗與粉絲們舉辦了生日會慶祝後,原來這星期一直都未有停過慶祝活動,他在社交平台上載了多個生日蛋糕照片。更分享了與好友余宗遙等人的慶祝照片,當中有一個蛋糕特別有創意,蛋糕上插滿了丁子朗的不同造型照片,可以見到朋友相當有心思。

上星期丁子朗與粉絲們舉辦了生日會慶祝。(ig@seanwentk)

當中有一個蛋糕特別有創意,蛋糕上插滿了丁子朗的不同造型照片,可以見到朋友相當有心思。(ig@karl_ting)

丁子朗連環切蛋糕慶祝生日,好友們都紛紛發文祝賀,好兄弟文佐匡更分享了當日生日會的照片並祝賀丁子朗「18歲十周年快樂」,認真鬼馬。

丁子朗連環切蛋糕慶祝生日,好友們都紛紛發文祝賀。(ig@seanwentk)

好兄弟文佐匡更分享了當日生日會的照片並祝賀丁子朗「18歲十周年快樂」,認真鬼馬。(ig@seanwentk)