現年45歲歌手方皓玟(小明)2021年宣布與日籍老公安田慎悟離婚,獨力撫養兒子安田龍加。方皓玟近年多以火爆出位言行引起迴響,包括為內地旅客繳付的士費兼怒斥火爆司機、在社交網反擊網民惡評。方皓玟日前卸下犀利一面,開心出席朋友婚禮。她身上戴的金器,比新娘子更搶眼!

方皓玟的結婚照。

方皓玟愈來愈瘦。(ig圖片)

方皓玟。(IG@charmainefong)

方皓玟日前見證好友結婚,她興奮發文:「高興到以為自己再嫁,老best 的wedding 真係thanks for having me n all best to u n ur family 一個好有愛的家庭。」她又祝好友「展開雙手迎接更多美好的日子!」方皓玟45歲依然又瘦又靚,獲網民大讚少女感十足。方皓玟手搭在新娘子身上,最引人注目的是方皓玟的金項鏈,以及手上戴的金錶,配以閃亮金色短髮,相當靚女。方皓玟與朋友打卡,度過開心一晚。

方皓玟身上金器比新娘子更搶眼!(IG圖片)

方皓玟少女感十足。(IG圖片)