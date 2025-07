前TVB玉女大曬三地飛行執照　成張地圖貼晒memo紙做足功課

現年50歲的張玉珊(Shirley)早年憑玉女形象大受歡迎,淡出幕前後創辦美容纖體公司,在商界大展拳腳,2003年公司正式上市,當時僅28歲的她亦成為最年輕的上市公司主席,其後張玉珊將公司轉讓出去,有指她的身家已經超過3億!去年11月張玉珊現身民航處,並透露剛參加航空法考試,估計是考取「私人飛行執照」(PPL),日前她就曬出三個執照,並興奮宣布:「Mission accomplished! 🚁✨(任務完成!)」

相中所見,身穿T裇的張玉珊打扮簡單,她更大曬香港、內地、英國三地的飛行執照,張玉珊寫道:「Just got my Helicopter Private Pilot License in Hong Kong! This has been my dream for so long, and now it's my third license! Grateful for the journey and excited for what's next. (我剛剛在香港拿到了我的直升機私人飛行執照!這是我一直以來的夢想,現在終於拿到第三張執照了!感謝這段旅程,也期待接下來的旅程。)」

今年5月甄子丹與太太汪詩詩及兒子甄濟嘉一起出席電影《殺神John Wick外傳:芭蕾殺姬》(Ballerina)在倫敦舉行的首映禮時,張玉珊同男友盧啟賢亦有同行。當時張玉珊亦有在IG分享合照,並寫道:「Captain Shirley +4 to London 🚁」原來她是親自揸直升機前往倫敦,而甄子丹一家同盧啟賢就是乘客,他們更開心合照,又舉起大拇指,看來對Captain Shirley的駕駛技術都相當滿意!

