《中年1》人妻大解放穿芥黄色比堅尼　忙裏偷閒為自己充電

現年38歲的支嚳儀（支支）參加《中年好聲音》後知名度大增，但面對《中年好聲音3》的黃博、劉洋、張與辰及李金凱等深受無綫力捧，後浪湧前，支嚳儀亦要發力在社交平台力谷人氣。

支嚳儀（支支）參加《中年好聲音》後知名度大增。（IG@venuschichi）

工作不斷。（IG@venuschichi）

昨日（30日）支嚳儀在IG曬水著靚相大派福利！已為人母的支嚳儀身材保養得很好，平時禾桿冚珍珠，穿上芥黄色比堅尼Top大騷均稱身材，在沙灘又坐、又企、又玩沙大擺甫士影相，由陽光燦爛嘅下午玩到黃昏日落，她指要忙裏偷閒為自己充電，發文寫道：「終於在忙碌的拍攝、練歌、背稿和阿仔補習的日子裏，到一個陽光明媚的日子給自己充電。」

支嚳儀透露自己在一日內，除了享受陽光與海灘外，還進行冥想、做面部護理、食薄餅、品嘗日式廚師發辦還有雞尾酒，認真識得享受，續道：「爭一碗重慶魔鬼辣螺絲粉來做消夜就極致。」不少網民都留言讚她夠索，指她走「少女風」。

日前忙裏偷閒。（IG@venuschichi）

罕曬比堅尼靚相。（IG@venuschichi）

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支嚳儀原名謝穎，2010年曾代表美國三藩市參加TVB全球華人新秀歌唱大賽，獲得「網路最具人氣獎」，這屆冠軍是胡鴻鈞。支嚳儀曾任職製片及NOW電視台嘅飲食節目主持人，婚前不時與老公去旅行嘆世界，二人2017年在法國城堡舉行婚禮，倪晨曦是姊妹團成員之一。支嚳儀自己創業開烘焙店做得有聲有色，而囝囝出世後，更聘用兩位工作人姐姐照顧其起居飲食，足見支嚳儀財力十足。

支嚳儀原名謝穎，2010年曾代表美國三藩市參加TVB全球華人新秀歌唱大賽。（影片截圖）

支嚳儀（Venus）於2017年在法國舉行婚禮。（IG@venuschichi）

衣帽間嘅包包專櫃。（IG@venuschichi）

婚前影嘅性感閨房私密照。（IG@venuschichi）