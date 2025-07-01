葉蒨文追求者林澤謙認曾入獄　自覺愚昧感後悔：非刻意隱瞞不申報

《女神配對計劃》在網上引起熱烈討論，其中一位在節目上表現討好的大隻手球港隊林澤謙，早前遭爆出疑曾犯案入獄留案底。林澤謙有著「筍盤級」Package，畢業於香港中文大學，是港隊手球運動員，多次代表香港出戰地區及國際賽事，為港爭光。他又自爆年薪約40萬，除了是運動員外，他亦是教練、模特兒、評述及主持，曾任內褲男模大騷爆肌身材等等。

林澤謙自稱「物理上暖男」，他是葉蒨文的追求者之一。（TVB）

林澤謙（Him）是港隊手球運動員，多次代表香港出戰地區及國際賽事，為港爭光。（IG：@_himlim_）

林澤謙（Him）曾擔任內褲男模，展示爆肌身型。（IG：@_himlim_）

正當有不少觀眾在《女神配對計劃》被他「圈粉」後，他卻被爆2021年疑似因「種票」遭廉署起訴兼入獄，疑曾涉及2016年立法會資訊科技界賄選案。根據法庭紀錄（案件編號：DCCC 707/2019），當年22歲名字為「林澤謙」的第12被告，當時已入讀中大，因接受$850報酬參與「種票」計劃被廉署起訴，於2021年被判入獄六星期，涉案者姓名及背景跟節目的林澤謙相當吻合。

二人的互動很甜蜜。（TVB）

不過林澤謙就被爆疑曾因「種票」入獄。（TVB）

《香港01》當年都曾報道2016年立法會資訊科技界賄選案消息，與林澤謙同名同姓、背景相近的被告罪成。（資料圖片）

林澤謙昨日（30日）為事件作正式回應，他承認自己當日確實做錯，表示：「事情係10年前，自己無知愚昧冇諗清楚，將資料交左（咗）俾朋友，而呢啲資料最後亦被不妥當使用。我並冇參與任何投票行為，但我始終係做錯左（咗）。我好後悔，亦承擔左（咗）應有嘅後果。當時我可以做嘅，就係繼續努力完成學位同繼續努力訓練，為自己人生負責。而上述紀錄其實亦已經無效，所以我並非刻意要向任何人隱瞞或不作申報。如有任何人主動問及，我亦會大方承認。」

林澤謙貼出《女神配對計劃》的場景，並發文交代自己入獄一事。（IG@_himlim_）

林澤謙承認無知而犯錯，他解釋當初沒想清楚就把資料給了朋友，最終被用作不法用途，強調自己並沒有參與投票。（IG@_himlim_）

他對於為節目帶來不便而感到抱歉，表示：「要學打波，先要學做人」，又說：「以往我有處理得唔好嘅事情，但正正係呢啲經歷或者犯錯，造就我依家嘅改變。」林澤謙指自己在節目中是真誠地與每一位女神、參加者交流，鏡頭前認真盡力參與，鏡頭後會成為朋友，有不同話題，「只係節目時間有限，大家未必有機會睇到更多。所以無論你係支持邊一位，我認為都冇需要惡意去中傷攻擊其他人。」最後他又感謝一直支持自己的人，希望大家好好享受節目。留言欄有不少人都跟他說加油，指「人誰無過」，最重要是知錯能改。