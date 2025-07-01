東張西望｜44歲兒子被老父趕出家門　愈揭愈多仲有不良嗜好同爛賭

TVB節目《東張西望》昨日（30日）曾報道一名44歲的兒子阿康被80歲的老父趕出家門。事件發生於去年10月中，阿康當晚約11點左右下樓買東西，老父表示不讓他回家，最後老父在他下樓的幾分鐘，就已經換了鎖。老父突然不讓阿康再次踏入家門，阿康媽媽對此決定無動於衷，與老父連成一線，最後阿康報警處理，卻只獲十分鐘收拾東西。

44歲的兒子阿康被80歲的老父趕出家門。(節目截圖)

阿康當晚約11點左右下樓買東西，老父表示不讓他回家，最後老父在他下樓的幾分鐘，就已經換了鎖。(節目截圖)

阿康接受《東張西望》訪問時表示已經不再當二人是父母：「經過今次已經唔當，我只不過當業主㗎咋。」但《東張西望》向阿康的父母了解到底發生什麼事時，阿康父母狠批兒子由12歲至40歲均一事無成：「佢未做過嘢㗎！有不良嗜好，係一個賭王嚟！」老父更指阿康利用他與老伴的名字借錢，令到二人要替阿康還債。

阿康接受《東張西望》訪問時表示已經不再當二人是父母。(節目截圖)

老父更指阿康利用他與老伴的名字借錢，令到二人要替阿康還債。(節目截圖)

阿康面對著父母的指控，他表示一切都是誣蔑，並不承認父母有為自己還賭債。《東張西望》安排阿康與父母直接對話，母親接到他電話後態度冷淡地說：「媽乜嘢阿媽？」而阿康指自己想回家拿衣服，聽到他想拿東西走時，想他拿完馬上走。母親更指直到現在都一直有為阿康還賭債：「依家我勒緊褲頭幫你還錢啊！」但是阿康卻不承認：「我呃你呢，你可以去報警，你有冇證據顯示幫我還賭債？」

阿康面對著父母的指控，他表示一切都是誣蔑。(節目截圖)

《東張西望》安排阿康與父母直接對話，母親接到他電話後態度冷淡。(節目截圖)

老父更指阿康自12歲起就開始沉迷毒海，並曾入戒毒中心10年，但一直都沒有改善。老父又指阿康曾拿了父母60萬：「叫佢簽張紙，以後永遠唔可以入興田邨我哋間屋度。」但6年後，老父指他花光錢後就回來，父母希望他只是過渡性的回來居住，但他一回來就一改態度，就變成「賴死唔走」，父母都沒他辦法。

老父更指阿康自12歲起就開始沉迷毒海，並曾入戒毒中心10年。(節目截圖)