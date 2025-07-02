洪永城偷時間同太太洗手間談心唔尷尬　已經諗定下次傾計要浸浴？

藝人洪永城早前與太太梁諾妍一同於網台節目亮相，大爆二人的閨房事及喜歡在洗手間談心，昨日（1日）他於觀塘一商場出席劇集《執法者們》的宣傳活動。洪永城接受《香港01》訪問時笑指「原來佢爆咗我咁多嘢」，他指因為太太很忙：「我冇時間可以同佢傾計，所以我要偷偷地喺廁所等佢化妝嘅時候，我先可以同佢傾到計，佢係一個事業型嘅女士。所以我只可以把握喺廁所嘅空間，先可以談到少少心。」

洪永城與梁諾妍為節目《絲打圍爐》做嘉賓，二人輪流大爆閨房事。(節目截圖)

洪永城接受《香港01》訪問時笑指「原來佢爆咗我咁多嘢」。(葉志明 攝)

洪永城笑指在洗手間談心不會尷尬，而且他已經想好下次在洗手間可以做什麼，他即表示「下次浸下浴」，他說要：「浸下浴嗰陣時傾計。（鴛鴦浴？）我同個女鴛鴦浴嗰陣時，佢就可以同我傾計啦。」早前他亦有指叫太太先喝一杯酒，然後就是一個暗示，但他卻表示其實是開玩笑：「我唔好記得我講嗰啲嘢，咁飲酒就可以放鬆下，咁一齊放鬆下，咁又話咩暗示，冇啊！順其自然。」

洪永城笑指在洗手間談心不會尷尬，而且他已經想好下次在洗手間可以做什麼。(葉志明 攝)

被問到會否再多追一個小朋友時，洪永城笑指兩個已經夠：「暫時就係兩個係非常之perfect嘅，咁你話再追多一個出嚟其實就都會累。」所以他覺得現在有兩名女兒就剛剛好，但他亦表示：「我就會隨緣，唔會特別渴求。」