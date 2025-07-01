葉念琛殺入舞台劇界？ 將與《最後禮物》導演陳焯威合作

雖然香港影視業處處現「寒冬」情況，不論電影或是劇集都開少了很多，而鬼才葉念琛就沒有因此而暫停下來。葉念琛早前在社交平台分享了小說封面《情敵》，新作是講「姊妹情仇」，但就未知會否再推出電影或電視劇。

葉念琛又有新搞作。（葉志明攝）

日前（30日）他在社交平台又分享了一張寫上「鱷魚之吻」的照片，圖中寫上編劇是葉念琛，相信葉念琛將會推出新作品。而與葉念琛合作的是導演陳焯威，翻查記錄，陳焯威原來曾擔任黃子華與潘燦良所演的舞台劇《最後禮物+One+Last+Gift》導演一職，未知今次是否搞青搞新意思，上演舞台劇？

葉念琛在社交平台又分享了一張寫上「鱷魚之吻」的照片。(ig圖片)

陳焯威畢業於香港中文大學物理系及香港演藝學院戲劇學院導演系（一級榮譽），獲2009年香港藝術發展獎藝術新秀獎（戲劇）。陳焯威執導的作品有：英皇娛樂《最後禮物》；香港話劇團《餘燼》、《未忘之書》、《初三》、《好人不義》、《教授》等；劇場工作室XLove Production《4000里》（首演及重演）；風車草劇團《攬炒愛情狂》、《北極光之戀》等。

陳焯威畢業於香港中文大學物理系及香港演藝學院戲劇學院導演系（一級榮譽）。(官方圖片)

陳焯威與好友合作編導作品《三個麻甩一個騷》獲得第三屆香港小劇場獎最佳劇本提名；憑《康橋的告別式》獲得第五屆香港小劇場獎最佳導演提名；憑《是沙也是你和我》舞台及燈光設計獲第五屆香港小劇場獎最佳舞台效果提名；憑風車草劇團《米線女戰士》獲二十九屆香港舞台劇獎最佳燈光設計提名。