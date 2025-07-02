愛上海軍藍劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《愛上海軍藍》陸劇又名（許你歲月靜好）有翟曉光作為編劇，余淳、呂紫伯為執導，由金瀚、宣璐領銜主演的一套以現代軍旅為題材的電視劇。劇情特別以海軍作為主題，並且由早前有份出演《掌心》、《折腰》的宣璐擔任女主角，不知道會帶來什麼演繹呢！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及追劇日曆。

电视剧爱上海军蓝@Weibo

《愛上海軍藍》電視劇情大綱

內心卻獨立女記者的唐歆（宣璐 飾）是個職場精英，從未將婚姻視為人生必需品，但渴望遇見真正的英雄。在父親的催促下，她與海軍「藍刃突擊隊」隊長伍肆（金瀚 飾）相親，他是個傑出的軍官，學業、軍旅到婚姻都按部就班，生活單調，並將軍人使命刻入骨髓。一個立志不嫁軍人，一個立志為國奉獻終生，兩人在碰撞與磨合中逐漸理解彼此，從排斥到包容，共同堅守各自責任與信念，二人經歷一連串哭笑不得的故事後終成眷屬。

剛從醫學院畢業的藍洋洋（天愛 飾）與工作狂唐歆截然相反，她對型男軍官宗卿（徐洋 飾）一見傾心，勇敢選擇閃婚。然而，因職業與價值觀的差異，以及聚少離多的生活讓她陷入迷茫，甚至因戀人特殊的職業帶來壓抑，讓兩個年輕女孩一度猶豫。但當真正理解軍嫂身份的堅韌與付出後，她們真真切切體會到更崇高、更堅韌的價值，兩對年輕情侶在青春的歡笑與淚水間，堅定共度餘生。

《愛上海軍藍》播出時間｜最新追劇日曆

《愛上海軍藍》電視劇幾時播? 《愛上海軍藍》一共有34集，由騰訊視頻、愛奇藝播放，由7月2日起，騰訊視頻及愛奇藝會員每日18：00更新2集，首更4集，而非會員則每日更新一集。

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《愛上海軍藍》演員

金瀚 飾 伍肆

海軍「藍刃突擊隊」隊長，優秀軍官，性格沉穩堅毅，相親認識唐歆

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宣璐 飾 唐歆

自稱女漢子的工作狂人記者，在父親的安排下與海軍相親，起初立志不嫁軍人

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徐洋 飾 宗卿

帥氣軍官，與藍洋洋閃婚

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天愛 飾 藍洋洋

醫學院新人，對宗卿一見鍾情，閃婚後才發現價值觀差距