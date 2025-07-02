《中年》唱歌導師涉嫌非禮11名男性　借「音頻治療」摸男童下體

曾入圍《中年好聲音》100強，37歲的唱歌導師林俊一涉嫌非禮11名男性，當中包括一名年僅15歲的學生。據報，林俊一被控非禮及普通襲擊等共20罪，案件今日於區域法院開審。



被告林俊一，曾參加無綫選秀節目《中年好聲音》。(被告FB圖片)

控方開案陳詞指，11名事主當中有10人為被告（林俊一）的學生，被告曾多次以按摩為藉口，以「可改善唱功和擴闊音域」為由趁機非禮事主X下體，期間更要求事主X為被告手淫和口交。被告亦曾告訴事主X，指「自瀆會影響唱功」，又稱「假若你想成名，被性侵是普遍的」。案件明續審。

控方開案陳詞中亦指出更多細節，被告於2023年6月，在上課期間要求15歲事主X在地上做伸展，然後詢問有沒有手淫，之後繼而要求他脫褲讓他觀察。被告用手扯下事主X的褲，再用手非禮事主X下體。同年7月，又要求事主做仰臥起坐，再重覆一次非禮行為，又稱「假若你想成名，被性侵是普遍的」，親吻事主X的臉及稱他很可愛。兩日後，事主X上結他導師課堂並談及被告行為，結他導師建議他將事情告訴社工，最終報警，警方拘捕並起訴被告。事件被傳媒報道，其他事主陸續報警求助。

有網民在Facebook發起「苦主群組」。（截圖）

被告林俊一曾入圍《中年好聲音》。（網上圖片）

事主B在2020年4月至6月被非禮，被告於課上要求事主脫去上衣，並按摩，聲稱可改善唱功，中途被告突然拉下事主B的父子及非禮下體。當時事主B的女友亦正在上被告的課堂，並目擊事件。

2021年，被告於課上提出「音頻治療」，脫去事主C的衣服並摸其下體，稱「你嘅啫啫仔好得意」並用手機拍攝。另被告亦問及事主A有否自瀆，及稱會影響唱功，亦隔着褲子摸事主A的下體。

2021年，被告以塗抹藥膏為由，伸手入事主D內褲，翌年又以修眉為由，指示事主D坐在他的大腿，其後親吻事主D的臉部。被告曾於課上指示事主E躺在瑜伽蓆上，用手按摩事主E的恥骨。

2022年，被告為事主F化妝，期間親吻事主F臉頰稱讚事主F可愛，又撫摸腰和背，事主F感到嘔心。同年，被告又以按摩可擴闊音域為由，兩度用手非禮事主F下體，同年被告更要求事主F為其手淫和口交。事主F不同意其合上眼睛，他感覺到被告為他手淫及口交，之後被告於事主F身上射精。

2023年4月，被告要求事主G脫光衣服，事主G一度用衣服遮蔽自己下體，但遭被告扯開並摸下體。其後，被告露出自己下體，並要求事主G做出相同行為，事主G遵從。同年7月被告已化妝為由，多次親吻事主G臉部。

曾入圍《中年好聲音》100強，37歲的唱歌導師林俊一涉嫌非禮11名男性，當中包括一名年僅15歲的學生。（網上圖片）

事主I於2008年同遭被告非禮，當時因事主I因要進行人物訪問，便約被告於上水住所訪問，完成訪問後，當事主I收拾文具時，突然被被告推下床並脫去褲子，被告也脫去自己的衣物用身體壓向事主I，將下體靠近事主I臉部，要求事主I為其口交。事主I拒絕，被告更指插事主I的肛門10秒及為事主I手淫。最後被告自瀆和在I身上射精。

2018年10月至2019年3月，被告在課上提出為事主J按摩穴位開聲，期間被告突然脫去事主J褲子，隔着內褲按摩事主J小腹近膀胱位置。事主J感到被侵犯，但半信半疑認為能改善唱功便沒有制止被告。2019年3月至6月，被告曾三次為事主J「按摩」，伸手入事主J內褲及非禮下體，事主J擔心只是一場誤會而沒有制止。

案件編號：DCCC234/2024