洪天明周家蔚傳婚變後同框　一家四口溫馨慶生粉碎傳聞

「影壇大哥大」洪金寶的長子洪天明與2006年港姐亞軍兼「最上鏡小姐」周家蔚結婚13年，育有兩子洪大仁（TJ）及洪竟稀（JT），擁有幸福的家。但近日有傳媒指兩夫婦只是表面恩愛，其實各有各玩，周家蔚被拍得孖三男夜蒲，其中一人是黎明好友、前唱片公司高層王凱文（Alvin），周家蔚蹺着王凱文手臂步出酒店取車。而洪天明日前迎來51歲生日，太太周家蔚在社交媒體上曬出一家四口為他慶生的溫馨合照，甜蜜互動不僅洋溢著幸福，更似是間接粉碎了此前甚囂塵上的婚變傳聞。

一家四口幸福美滿。（IG@janetchowkawai）

一家四口最新合照！（小紅書照片）

照片中，周家蔚與兩個兒子洪大仁（TJ）和洪竟琋（JT）笑容燦爛，力證家庭和睦。周家蔚更寫道：「親愛的老公@洪天明 我想對你說聲謝謝。感謝你一直以來的陪伴和支持，給了我滿滿的幸福。祝你生日快樂，健康平安，事業有成，我們白頭偕老！！！」對於婚變一事，洪天明早前回覆《香港01》覺得事件「好搞笑」，表示與王凱文相識多年，不想回覆太多再製造話題，他說：「關於呢樣嘢唔講，覺得好搞笑，Alvin又係好朋友，同佢咁熟呢啲真係唔需要回應。」周家蔚亦稱：「因為太耐冇着高踭鞋，扶一扶佢，係天明好兄弟嚟，朋友係超Friend，當佢係阿哥！另外，我仲係好愛我老公，長期心心眼望住佢，溝通非常之好，唔使擔心！」

前唱片公司高層王凱文。(VCG)

周家蔚近年轉型做KOL，不時拍片分享家庭生活及飲食心得等。（IG@janetchowkawai）

婚紗照。（IG@janetchowkawai）