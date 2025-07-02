郭柏妍與張錦霞拍廣告齊着水手服扮高中生　最想變做呢位TVB女神

新一代女神郭柏妍（Rosita）與「香城一姐」張錦霞（霞姐）最近破天荒合作為連鎖快餐店拍攝廣告。廣告中郭柏妍與霞姐齊齊以女高中生Look示人，故事講述長相平實的霞姐到快餐店品嚐完美食之後，竟變身成美少女郭柏妍。郭柏妍憶起小時候食早餐的經歷，表示：「小時候逢星期六日都會跟家人到大快活吃早餐，最記得是要爭分奪秒排隊，事關早餐是11時前供應，所以我們會10時45分衝落街排隊買早餐。」

張錦霞。

郭柏妍。

郭柏妍表示愛吃煎炸美食：「自己一向喜歡吃香口食物，無論是炸豬扒、西多士等都吃個不停。」霞姐更自爆拍攝秘密：「各位看到我的身型，便知道我『食力』驚人，所以今次拍廣告不但零緊張，更是越拍越興奮，因為導演一嗌Cut便可以大擦美食，為了多吃兩件豬扒，甚至有意無意扮NG，起碼吃了3、4塊豬扒，香口兼爆汁，真心正，哈哈！」

郭柏妍與張錦霞合作拍廣告。

兩大女神首度合作，更以可愛度爆棚的水手服登場，絕對是難得！郭柏妍笑言以為霞姐氣場甚大，豈料對方相當友善，令拍攝氣氛充滿歡樂。她說：「我第一次著水手服，滿足了自己做《美少女戰士》的心願，廣告中更會擺出『美少女戰士V』甫士，一圓兒時夢想！」霞姐則說：「Rosita真人與上鏡一樣甜美，簡直是甜到漏。而且Rosita相當專業，有些場口要求我跟她『神同步』做動作及表情，我差點跟不上她的速度，專業藝人果然零舍不同。」

郭柏妍與張錦霞合作拍廣告。

既然今次變身如此過癮，霞姐做了女神郭柏妍後，下個變身目標已鎖定一位殿堂級男神：「我最想變身做子華神，因為他是票房及收視的保證，如果我有這種叫好叫座的能力，應該會有更多演戲機會，哈哈！自己很想再次穿起女子水手服拍校園青春愛情劇，希望上天賜我一個精壯的男人，最重要是靚仔，多謝！若然要指定一位男神做合作對手，我很想跟黃德斌合作，師生戀也可以呀，單是幻想已足夠我開心一整天了，哈哈！」而郭柏妍則想變身為港姐師姐高海寧：「之前跟高Ling合作，覺得她是片場的開心果，個性樂天，而且形象百變，演技又好，希望將來也能像她一樣演活不同角色，讓觀眾看到不同的郭柏妍！」