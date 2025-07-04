江若琳開騷前重獲母帶開心到喊　emoji遮肚相惹陀B疑雲：老公幻想

江若琳8月開騷，日前又收到昔日作品的母帶，絕對是雙喜臨門。（陳順禎攝）

江若琳將在8月舉行演唱會，日前舉行記者會時，她表示對上一次開騷是2017年，當時因官司纏身，落台後即爆減。今次演唱會以「The Witness」為名，她解釋曾經對這個詞十分恐懼，但如今再看，已是感動，因為不少歌迷見證她的人生、甚至是重新出發。提到日前她終於重獲昔日作品的母帶，江若琳表示：「發夢都無諗過，官司完咗都無奢望過會拎得返。而家喺演唱會收到，好似係個天畀一份好好嘅禮物我，佢係我20年嘅心血，嗰日開箱時，好似見到生完仔，姑娘抱個仔畀我嘅感覺。」

江若琳表示暫時無意生B。（陳順禎攝）

江若琳表示歌曲會陸續上架音樂平台，問到可曾想過重錄，她即謂：「我無咁多錢，錄一首歌好貴。（完全無諗過？）真係無、真係窮。以家大家可以聽返以前嘅味道，而家你叫我唱返《傻豬》都唱唔返。所以而家演唱會應該會改編少少。」

早前江若琳上載家庭照時，因為老公在其腹部加上心心貼紙而惹來陀B疑雲，但她否認，表示一切都是老公幻想。「我哋好愛個仔，擺好多心機時間，如果再生都要等佢大啲。」問到老公到時會否想上台，江若琳表示已收「警告」，而仔仔亦因怕生保，所以只會安排做觀眾。

江若琳表示知道鍾舒漫聲帶有問題，身為朋友會給予支持，不多評論。（資料圖片）

提到好友鍾舒漫內地演出時，因爛聲而嚴重失準，江若琳表示：「作為朋友，唔好太多意見同打擾，畀一個支持同擁抱佢就夠。（有網友覺得唔應該開？）the show must go on ，同埋佢都係當日先有呢個問題。」