江若琳開騷前重獲母帶開心到喊　emoji遮肚相惹陀B疑雲：老公幻想

江若琳8月開騷,日前又收到昔日作品的母帶,絕對是雙喜臨門。(陳順禎攝)

江若琳將在8月舉行演唱會,日前舉行記者會時,她表示對上一次開騷是2017年,當時因官司纏身,落台後即爆減。今次演唱會以「The Witness」為名,她解釋曾經對這個詞十分恐懼,但如今再看,已是感動,因為不少歌迷見證她的人生、甚至是重新出發。提到日前她終於重獲昔日作品的母帶,江若琳表示:「發夢都無諗過,官司完咗都無奢望過會拎得返。而家喺演唱會收到,好似係個天畀一份好好嘅禮物我,佢係我20年嘅心血,嗰日開箱時,好似見到生完仔,姑娘抱個仔畀我嘅感覺。」

江若琳表示暫時無意生B。(陳順禎攝)

江若琳表示歌曲會陸續上架音樂平台,問到可曾想過重錄,她即謂:「我無咁多錢,錄一首歌好貴。(完全無諗過?)真係無、真係窮。以家大家可以聽返以前嘅味道,而家你叫我唱返《傻豬》都唱唔返。所以而家演唱會應該會改編少少。」

早前江若琳上載家庭照時,因為老公在其腹部加上心心貼紙而惹來陀B疑雲,但她否認,表示一切都是老公幻想。「我哋好愛個仔,擺好多心機時間,如果再生都要等佢大啲。」問到老公到時會否想上台,江若琳表示已收「警告」,而仔仔亦因怕生保,所以只會安排做觀眾。

江若琳表示知道鍾舒漫聲帶有問題,身為朋友會給予支持,不多評論。(資料圖片)

提到好友鍾舒漫內地演出時,因爛聲而嚴重失準,江若琳表示:「作為朋友,唔好太多意見同打擾,畀一個支持同擁抱佢就夠。(有網友覺得唔應該開?)the show must go on ,同埋佢都係當日先有呢個問題。」