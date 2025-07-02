7月亞洲話題新劇大放送　綾瀨遙《孤獨死又怎樣》引爆中女共鳴

暑假將至，正是煲劇好時機，無論是日劇、韓劇還是陸劇，七月影視界堪稱百花齊放！今天就為各位觀眾精選九部亞洲話題新劇，當中不乏熱門續作、新穎題材，以及實力派演員陣容，絕對能夠滿足不同觀眾喜好，包你夏日不劇荒！

穿越愛情韓劇《我奪走了公爵的初夜》講述平凡女大生（徐玄飾）某天突然穿越到深愛的小說世界，成為領議政大監小女兒「車善策」。

1. 浪漫穿越：韓劇《我奪走了公爵的初夜》

改編自同名網漫，穿越愛情韓劇《我奪走了公爵的初夜》講述平凡女大生（徐玄飾）某天突然穿越到深愛的小說世界，成為領議政大監小女兒「車善策」。原本就是小說迷的她決定親身見證男女主由零開始談戀愛，卻因為醉酒與書中男一李繁（玉澤演飾）發生一夜情，李繁更因此沉船，誓要抱得美人歸！善策為了讓故事回到原來的主線，主動為趙恩愛出謀獻策，期間卻意外引發火災；後來她又被小說中的奸角都花善陷害，使她吐血暈倒，更被送進隔離營等死！李繁得悉後立刻跑去照顧善策，她也漸漸被他的真心打動，決意把自己的人生賭在這個男人身上！但是後宮之爭豈有這麼簡單？在最新一集中，善策再被人推進池塘，在她瀕死之際，現實中的她似乎將要甦醒；小說劇情更畫風一轉，讓讀者們直呼變調。到底是善策改變了小說世界，還是小說改變了她的現實世界？

《我奪走了公爵的初夜》開播以來廣受好評，收視平穩上升；近日兩位主演頻頻四出宣傳，徐玄也分享了不少拍攝趣事：「網路漫畫裡有很多令人尷尬的台詞，澤演哥哥比我更多，所以我有時會忍不住爆笑而NG！」澤演亦笑言最大難處是避免老尷：「真的很不容易！李繁是一個白馬王子的角色，我也曾經懷疑過『這樣行得通嗎？這樣的對白可以嗎？』，所以我努力讓自己不要太害羞，因為演得模稜兩可的話，感覺更不合適。」

暗黑校園韓劇《清潭國際高等學校》續作強勢回歸！

2. 校園鬥爭：韓劇《清潭國際高等學校 2》

暗黑校園韓劇《清潭國際高等學校》續作強勢回歸！上輯講述平凡學生金惠仁意外目睹清潭國際高中一宗殺人事件，於是她以沉默為籌碼，轉學到這所人人稱羨的貴族學校；然而這宗命案的嫌疑犯，正是稱霸校園的財閥三世白濟娜，她不但手握最高權力，更時常霸凌同學！金惠仁轉學後經歷重重困難，最終成功躋身校內最受人尊敬的小圈子「鑽石6」；在《清潭國際高等學校 2》中，白濟娜的統治地位面臨挑戰，她將如何展開反撲？

《清潭國際高等學校》在2023年播出時，便因為驚悚駭人的校園霸凌和命案事件，掀起了廣泛討論！時隔兩年，《清潭國際高等學校2》由Yeri（金藝琳）和李恩泉等原班人馬回歸主演，劇集將延續第一季校園的陰暗面，揭露更多隱藏於青少年之中的權力角力和青春背叛！

愛情韓劇《我的女友比我帥》講述可愛女友金智恩（Arin飾）一覺醒來突然變成花美男（柳正厚飾）。

3. 爆笑轉性：韓劇《我的女友比我帥》

改編自同名網漫，愛情韓劇《我的女友比我帥》講述可愛女友金智恩（Arin飾）一覺醒來突然變成花美男（柳正厚飾），她的死忠男友朴允在（尹產賀飾）依舊死心塌地不放手，兩人由此展開一段令人心動的「偽BL」戀愛。

《我的女友比我帥》由男團Astro成員尹產賀、女團OH MY GIRL成員Arin、柳正厚和Chuu等Z世代演員主演，其中多位主演均為偶像出身，顏值方面極具保證；據悉劇中還有許多讓人捧腹大笑的場景，如果你需要一部輕鬆搞笑的劇集來緩解壓力，《我的女友比我帥》絕對是你的不二之選。

全新奇幻愛情陸劇《書卷一夢》同樣大玩穿越橋段！

4. 古裝權謀：陸劇《書卷一夢》

除了《我奪走了公爵的初夜》以穿越為題，全新奇幻愛情陸劇《書卷一夢》同樣大玩穿越橋段！該劇講述十八線女演員宋小魚（李一桐飾）意外穿越到古裝劇本世界，更化身劇中命途多舛的女主角宋一夢！在原著設定中，「戀愛腦」宋一夢慘被反派男主角南珩（劉宇寧飾）利用，最終更遭凌虐致死！為了改變自己悲慘的命運，宋小魚開啟了瘋狂保命模式，可是無論她如何努力，劇情始終將她推向南珩，上演一個又一個劇本名場面！看似冷酷無情、掌控一切的南珩，實則也有著自己的無奈與掙扎，他們該如何掙脫命運呢？

由李一桐和劉宇寧主演的《書卷一夢》憑著反套路的劇情以及演員們放飛自我的演出，在暑假檔期掀起新一輪追看潮！女主角李一桐鮮有演繹搞笑角色，今次由她扮演的小魚生動活潑，讓觀眾留下深刻印象！例如第三集她被迫與南珩上演雨中定情的戲碼，她一邊機械式地念著「公子救命之恩，小女子無以為報」，另一邊廂卻直翻白眼，被網友截圖做成「打工人敷衍式微笑」表情包，期後還意外登上「打工人熱搜」，單日轉發量破50萬！近期劉宇寧亦憑《一念關山》、《折腰》等作品聲勢暴漲，時隔數月再有新作登場，可說是今年最當旺的男演員之一！劇中他一人分飾兩角，既是腹黑冷峻的權臣南珩，也是神秘俠客離十六，兩個角色極具反差，讓觀眾看到了他的成長。

千呼萬喚的續篇《錦繡芳華》日前開播！

5. 虐戀升級：陸劇《錦繡芳華》

陸劇《國色芳華》年初叫好叫座，千呼萬喚的續篇《錦繡芳華》日前開播！《錦繡芳華》延續了高品質製作與女性勵志的主題，劇情和角色塑造有進一步的拓展，講述於何惟芳（楊紫飾）與蔣長揚（李現飾）在聲名大噪後，如何運用自身能力與財富回饋社會。

何惟芳經商致富之夢眼看即將成真，突聞母親去世真相，對當下所為頓生迷茫，行商前路未卜。一次意外遇險，讓何惟芳豁然開朗，徹悟「商人逐利不如濟世」的道理，決心變賣家當、創辦平價醫藥館「悟庸堂」，幫助百姓解決疾苦，同時暗中將藥庫改為兵器庫，協助蔣長揚與聖人，對抗意圖造反的寧王（塗松岩飾），實現濟世報國的理想。被譽為螢幕情侶典範的楊紫、李現，從現代偶像劇《親愛的，熱愛的》再到古裝劇《國色芳華》，所培養出的默契受到粉絲吹捧，新作《錦繡芳華》將從商戰搭檔升格成為生死同盟、假死復仇的夥伴，虐戀升級！

日劇女神綾瀨遙主演的本季最具話題日劇《孤獨死又怎樣》講述大齡單身女子山口鳴海（綾瀨遙飾）原本享受著舒適的獨居生活。

6. 寫實共鳴：日劇《孤獨死又怎樣》

改編自人氣漫畫《想一個人死去》，由日劇女神綾瀨遙主演的本季最具話題日劇《孤獨死又怎樣》講述大齡單身女子山口鳴海（綾瀨遙飾）原本享受著舒適的獨居生活，某天她憧憬已久、事業有成的姑媽意外孤獨離世，讓鳴海深感震撼，使她開始積極投入「婚活」（為婚姻而活），卻在過程中屢屢碰壁。

《孤獨死又怎樣》開播後迅速在各大社交平台引爆熱話！綾瀨遙時隔多年從《螢之光》「干物女」（放棄戀愛的女人）榮升敗犬女王，劇中她熱衷追星、擁有屬於自己的公寓，還養了貓咪陪伴，日子充實快樂；某天她卻因為長輩離世，意識到自己即將獨自走向棺材而焦慮不安！不少網民直呼劇情寫實貼地：「好像看到我的未來」、「我有時也會焦慮」，劇集探討了現代人的孤獨和生存困境，透過不同角色的故事，讓人反思如何為了終活（臨終活動）而做好準備。

由松隆子和阿部貞夫主演的全新夏季日劇《幸福的婚姻》講述貫徹獨身主義50年的精英律師原田幸太郎（阿部貞夫飾）長年堅持不婚主義，直至他與美術老師鈴木涅拉（松隆子飾）命運般的邂逅繼而閃婚。

7. 婚姻真相：日劇《幸福的婚姻》

由松隆子和阿部貞夫主演的全新夏季日劇《幸福的婚姻》講述貫徹獨身主義50年的精英律師原田幸太郎（阿部貞夫飾）天生喜歡獨處，因此長年堅持不婚主義；直至他與美術老師鈴木涅拉（松隆子飾）命運般的邂逅繼而閃婚，他的人生漸漸變得不同，鈴木所隱藏的重大祕密也逐步浮出水面。

夏季日劇《幸福的婚姻》由知名編劇大師大石靜執筆，也是阿部貞夫和松隆子睽違十年再度扮演夫妻的作品！劇中這對看似完美的夫妻，背後卻隱藏著無數矛盾與秘密，劇集將以幽默的方式剖析婚姻生活，讓觀眾在笑聲中反思愛情的真諦。

《綁架之日》節奏緊湊、反轉不斷，絕對是喜愛犯罪題材觀眾的必追之作！

8. 緊張刺激：日劇《綁架之日》

由齋藤工和永尾柚乃主演的犯罪日劇《綁架之日》講述新庄政宗（齋藤工飾）為了籌措女兒的手術費，決定綁架醫院院長的天才女兒七瀬凛（永尾柚乃飾），凛卻在意外中失去記憶，新庄情急之下謊稱自己是她的爸爸，從此被迫扮演父親的角色！另一邊廂，凛的父母被神秘人殺害，新庄也因此成為殺人嫌疑犯，兩人在逃亡的過程中建立了深厚的感情，新庄有凛的幫助下漸漸擺脫困境。此時，「父女倆」遭到來歷不明的追擊，事件背後似乎隱藏著更大的陰謀。《綁架之日》節奏緊湊、反轉不斷，絕對是喜愛犯罪題材觀眾的必追之作！此外，劇集雲集江口洋介、內田有紀、安達祐實等實力派演員，使觀眾的期待值直接拉滿！

9. 題材新穎：日劇《警視廳卧底調查室》

《警視廳卧底調查室》 以日本尚未制度化的「臥底誘捕調查」為主題，講述警視廳新設調查小組「Stingers（臥底搜查檢證室）」，隊長二階堂民子（森川葵飾）曾赴美接受FBI臥底誘捕作戰訓練，因而擅長變裝、即興演技、心理操控與陷阱設計，是臥底搜查的專家，她將帶領Stingers解決各種案件，將罪惡一網打盡！

《警視廳卧底調查室》是森川葵第一次主演黃金時段的連續劇，對此她相當興奮：「我第一次接演刑警類的角色，所以真的非常期待！雖然這是一部刑事劇，但是內容並不嚴肅，希望接下來可以和大家做出一部有趣的作品。」劇中她將會化身OL、貴婦等辦案，每集都會登場的「七變化」將是一大看點。