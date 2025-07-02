東張西望｜「千面騙徒」化身三重身份呃逾百萬　真身被揭早有前科

無綫（TVB）資訊綜藝節目《東張西望》今晚（2日）一集講述「千面騙徒」。一名任姓女子化身為麻雀館闊太、髮型屋貴婦及酒樓雜工，以三重身份向三方人士呃足逾百萬。據首位受害人麻雀館員工所述，任姓女子打扮貴氣，她稱能以10多萬低價從歐洲購得名牌手錶，受害人付了20至30萬後，卻從未收得貨品。

今集《東張西望》講「千面騙徒」。（節目截圖）

一名任姓女子打扮成貴婦呃錢。（節目截圖）

第二位受害人則是髮廊老闆娘，她同樣指任姓女子打扮似闊太，日日光顧其髮廊吹頭造型，每次消費約50元。任姓女子向第二位受害人訛稱老公為船公司老闆，能安排受害人內地親戚到港上船做外勞，受害人信以為真，幫7位親戚申請證件，卻被騙了18萬。

另一次她則以酒樓雜工身份，向身為酒樓食客的第三位受客人訛稱認識律師，能安排她的兒子來港定居，兩年間多次哄騙對方取得70萬，後來卻以律師媽媽及親戚中風之荒唐理由拖延，從未交予受害人證件。期間任姓女子被受害人追數，以「擠牙膏」式逐次償還3500元至5000元不等，直至其中一位受害人上網「起底」，發現任姓女子早有詐騙案底，曾被判監8個月。

三方受害人以不同方式被騙取70萬至10多萬不等。（節目截圖）

三方受害人以不同方式被騙取70萬至10多萬不等。（節目截圖）

三方受害人以不同方式被騙取70萬至10多萬不等。（節目截圖）

首位受害人不憤報警，並曾當場捕獲任姓女子。據片段所示，受害人親口質問任姓女子，任姓女子答應先還5000元給首位受害人，求對方讓她離去籌錢。任姓女子又哭求：「我知錯啦，唔該你得唔得呀！」她指自己有身份證「走唔甩」，又謂：「警察嚟到我真係走唔到㗎啦！」求受害人放他一馬，並稱已因此事與老公離婚。不出所料，任姓女子寫了借據後隨即人間蒸發。

任姓女子稱還住5000蚊先，之後以籌錢為由離去，再次失去蹤影。（節目截圖）

三方受害人到借據所在地址追數，見到任姓女子老公及大仔。任姓女子老公不願為太太還錢，又否認有份參與詐騙，亦堅稱沒有使過任姓女子詐騙所得錢財；大仔則對媽媽行為一無所知，並透露與媽媽仍有聯絡。最後首位受害人在旺角麻雀館見到任姓女子現身，隨即報警拘捕對方，但最終能否取回所失金錢，仍是未知之數。

三方受害人到借據所寫地址上追數。（節目截圖）