TVB性感小花疑遭冷待曝光率大減　終於有劇拍參演《新聞女王2》

郭珮文（Juliana）在2023年參選港姐五強止步，但入行後憑「最強Body」極速上位，獲安排拍攝TVB劇集《法證先鋒6倖存者的救贖》，又為綜藝節目《福祿壽訓練學院》及《自駕德島》擔任主持，曝光率極高，人氣贏盡同屆港姐！不過郭珮文自今年初起開始沉寂，甚少幕前工作，但日前她就自爆有份參演《新聞女王2》，令人期待！

最強Body！（IG@julianakpm）

被譽為新一代「最強Body」。（IG@julianakpm）

機會多多。（IG@julianakpm）

郭珮文身穿橙色tube top夜晚街拍，相當搶眼！（IG@julianakpm）

背心上的數字都被郭珮文的澎湃上圍撐到變形。（IG@julianakpm）

郭珮文在《愛．回家之開心速遞》中正式登場。（電視截圖）

大玩倒奶色誘潮偉。（電視截圖）

郭珮文在TVB劇集《法證先鋒6倖存者的救贖》中飾演黃宗澤的法證人員下屬，她在劇中以行政人員形象及西裝造型現身。（影片截圖）

郭珮文獲安排拍攝節目《福祿壽訓練學院》，在節目中表現「天然呆」意外大受歡迎。（電視截圖）

陳懿德同Juliana郭珮文着比堅尼浸溫泉，古惑開窿震撼眼球！

陳懿德同Juliana郭珮文着比堅尼浸溫泉大派福利！

郭珮文有份參演電影《麻雀女王追男仔》。（《麻雀女王追男仔》電影劇照）

日前郭珮文在IG與網民互動大玩Q&A，當中有粉絲問到幾時會推出新作，她就回覆：「感謝你們的支持，感恩有你們，接下來有幸出演新聞女王2，可以關注一下哦。」其實早前曾有網民好奇她近期為何出鏡減少：「靚靚，做咩最近在TVB沒見到你？」而郭珮文亦相當老實地答道：「哈哈，哎最近沒啥機會。」如今終於有機會參演新劇，相信一班粉絲都非常期待！

公布新動向！（IG截圖）

性感！（IG@julianakpm）

性感！（IG@julianakpm）

郭珮文轉換新形象。（小紅書圖片）

郭珮文轉換新形象。（小紅書圖片）

金髮look。（小紅書圖片）

金髮look。（小紅書圖片）

金髮look。（小紅書圖片）

無奈苦嘆冇機會。（小紅書圖片）

一頭金色頭髮的Juliana現身2023年香港小姐競選第3輪面試，低胸現身令人眼前一亮。（葉志明攝）

一頭金色頭髮的Juliana現身2023年香港小姐競選第3輪面試，低胸現身令人眼前一亮。（葉志明攝）

型。（IG@julianakpm）

郭珮文大騷誘人身材。（IG@julianakpm）