45歲男星街頭幫患病母子賣花　私下仲轉帳5萬幫助愛心爆棚

圈中有不少善心人士，其中一位就是現年45歲的歌手吳克群。近日他就被發現現身山東濟南街頭幫一對患病的母子賣花籌錢治病，完全沒有大明星的架子，還親自轉給對方5萬人民幣，希望透過自己小小的力量幫助他們，皆因為他不忍心看見一個那麼可愛的小朋友失去生命。

吳克群愛心滿滿。（吳克群微博圖片）

據內地媒體報導指出，譚女士自身患有多發性硬化症罕見的神經系統疾病，而她的兒子道明則身患罕見病橫紋肌肉瘤，為了掙錢治病，他們母子二人就在濟南街頭賣花、賣氣球。而吳克群則透過社交媒體關注到他們一家的困境之後，就主動與他們聯繫了解情況，並親自現身濟南街頭與他們一同賣花，還發動身邊的朋友共同參與援助。

吳克群走上街頭幫賣花籌錢。（微博圖片）

吳克群完全零架子。（微博圖片）

愛心爆棚的吳克群完全沒有大明星的架子，身穿白色背心的他，零遮掩地站在濟南街頭幫忙賣花，還親自與買花的愛心人士答謝，令到當天收有6000人民幣，但很多人只轉帳卻不要花，大家都想幫助他們母子二人。

吳克群私下還轉了5萬人民幣給譚女士。（微博圖片）

而吳克群除了幫忙賣花之外，其私下還轉了5萬人民幣給對方，還幫道明補辦了生日，令譚女士相當感動。而他事後接受內地媒體訪問時，表明之所以去幫忙賣花，是因為不忍心看見一個那麼可愛的小孩失去生命，雖知自己力量很小，但盡力幫忙，而他亦有在微博發文表示：「大家都超酷的！謝謝大家我們一起讓道明知道，路也許漫長，但有我們陪他一起闖，我們一起成群結隊，道明就會希望加倍。」吳克群的善心舉動感動不少網民，無時無刻在傳遞正能量，值得大家學習。