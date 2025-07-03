Edan獲李帝勳讚靚仔兼好演技　透露Anson Lo康復進度：已經跳到舞

大批爵屎集氣「加場」。（陳順禎攝）

Edan呂爵安今日同好友Ryan蔡俊彥齊齊出席活動，一個忙工作一個忙比賽，Edan表示上次見Ryan都是在活動場合。Edan演唱會門票今早開賣，Ryan為表支持有嘗試搶飛，但同唔少爵屎一樣敗戰，他即席向Edan撲飛，而Edan今早亦有體驗搶飛，問到會否有加場空間，他說：「真係未知，集氣啦，希望可以有。如果要加都要睇場地。（想唔想破上一次3場記錄？）如果可以梗係想。」

小儀左擁右抱。（陳順禎攝）

蔡俊彥早前勇奪7年全職生涯以來首面國際賽金牌，Edan表示有短訊祝賀。「知道佢一直好畀心機，攞金牌亦都係目標同夢想，經過咁多年終於成功，所以好開心。」Edan曾表示想與Ryan拍節目，今日再次公開爭取，又表示可以名為「健身」。

Edan在《模範的士3》中與李帝動合作。

而提到與韓國視帝李帝勳合作韓劇《模範的士3》，Edan表示既榮幸又夢幻。「因為我最鍾意睇嘅其中一套韓劇係《Signal 》，當初知道都好開心，而今次角色同佢都有幾多對手戲。」Edan又透露獲李帝勳讚靚仔兼好演技。「佢十分客氣，真係會讚到你天上有地下無，好nice、好sweet。」

蔡俊彥話自己講嘢唔叻，出活動賺錢之餘又可訓練。（陳順禎攝）

提到MIRROR 後日齊人出騷，Edan表示日前有排練，問到Anson Lo康復進度，他說：「好返好多，尋日見佢已經跳到舞。（已經跳到舞咁勁？）係呀，佢有話好返好多。（姜濤呢？）佢狀態OK，所以大家都唔使擔心。其實當下見到新聞都有即時傳短訊畀佢，但喺咁混亂狀態，我搵佢都唔係要佢覆啲咩，係表達一個支持同關心。」他又指因為大家太熟才可以不回覆，Ryan亦十分同意，指Edan平時也不回覆自己。

另外，提到有份主演的《光明大押》收視與評價均不似如期，問到會否失望，Edan表示演員本身是做好角色：「我參演最主要原因係想幫豪哥手，同埋想多啲機是去練習，同埋當初拍完紙盒藏屍案電影，本身都有諗時間會唔會撞其他嘢，我想多啲練習機會，所以都要。 如果反應好當然好，最緊要自己盡力做，同埋有學到嘢，大家都會睇到。」