專訪｜魏嘉瑩加入女團最難是跳舞　去看醫生見到鏡子都不放棄練習

現年35歲的台灣女歌手魏嘉瑩（小魏），同時也是女團「BOOM！怪物星人」的團員之一，她從中學開始接觸結他，大學畢業後，魏嘉瑩便四處在街頭表演及在餐廳駐唱，長達七年的時間。2017年，魏嘉瑩終於發行了首張個人專輯《是什麼奪走太陽》，翌年於台北及台中舉辦兩場售票演唱會。魏嘉瑩在創作的過程中，透過重新詮釋經典歌曲，挑戰經典、重新編曲培養自己的音樂實力。

現年35歲的台灣女歌手魏嘉瑩（小魏），同時也是女團「BOOM！怪物星人」的團員之一。(陳順禎 攝)

魏嘉瑩接受《香港01》專訪時被問到當知道自己要加入團體「BOOM！怪物星人」時是什麼感覺，她覺得蠻興奮：「其實我那時候覺得還蠻興奮蠻挑戰的，因為其實我也沒有組過女團。」她覺得加入女團後可以嘗試一下以前自己沒試過的曲風，是一個新鮮的嘗試。至於說起女團，一定少不了跳舞，之前拿起結他就唱歌的她，很難想像她與跳舞拉上關係。但自從加入女團後，她也要跳舞，她不禁表示「一開始沒有想説要跳舞」，但自接觸跳舞後，她學的舞蹈動作愈來愈多，她亦慢慢地喜歡上跳舞。

魏嘉瑩當知道自己要加入團體「BOOM！怪物星人」時是覺得蠻興奮。(陳順禎 攝)

在這之前，魏嘉瑩的舞蹈是零基礎的，她感覺像學習一件新的事情，加上老師的教導，所以學習得都很快樂。對於跳舞，她覺得有些困難：「超困難的！像一開始我們有一個這個（wave）就是這個的動作，然後我現在看起來有比較流暢一點，我之前是會分好幾節，就是我的手沒有辦法柔軟的這樣。」一個看似容易不過的動作，魏嘉瑩都覺得困難，因為她是「半途出家」。魏嘉瑩連去看醫生見到一面鏡子，她都對著鏡子練習，因為身體的「非常不靈活」，讓她努力去練習。經過不斷的反覆練習，她現在看上去肢體動作有比較靈活一點。

魏嘉瑩的舞蹈是零基礎。(陳順禎 攝)

魏嘉瑩連去看醫生見到一面鏡子，她都對著鏡子練習。(陳順禎 攝)

對於魏嘉瑩來說，跳舞的哪一部分最困難？

魏嘉瑩表示是「邊唱邊跳」是最困難，「平常不用跳舞的時候唱歌就直接唱」而跳舞時會變得比較喘，有些動作會影響身體的穩定度，所以要自己去找個平衡。她指現在要演出自己團體的舞蹈是沒問題，但其他舞蹈的話就要重新再練。至於每星期要花多少時間去練舞，她則指每星期會固定抽一至兩天去排練。魏嘉瑩覺得自己是團體裡最不會跳舞的人：「她們的那個靈活度也非常好，那我覺得跟我差不多的是琳誼，我們的等級是差不多的。」

魏嘉瑩表示是「邊唱邊跳」是最困難。(陳順禎 攝)

曲風方面，由以前抒情到現在女團歌為主，有否偏離自己的路線嗎？

魏嘉瑩覺得女團這條線，是她之前沒想過的，她認為「有時候我們可能設定一個目標，然後就往那邊去走。我從這裏走到這裏就是一條直線，但其實我們實際上走的路會是這樣，彎彎曲曲就繞到一個很遠的地方，最終不一定會走到你原本想要的那個地方，但我覺得其實只要你的過程是自己可以去享受它的，那我就會覺得，其實沒有所謂對或錯，因為那個過程其實是讓你開心的。」

魏嘉瑩覺得女團這條線，是她之前沒想過的。(陳順禎 攝)

魏嘉瑩覺得女團這條線，是她之前沒想過的。(陳順禎 攝)

一路走來，魏嘉瑩有否覺得很傷心很挫敗的那種感覺

她覺得的確有傷心挫敗的感覺，而這種感覺是出現在她出第一張專輯之前，當時她還在一間意大利麵餐廳駐唱：「然後我就唱啊唱啊唱，後來就發現，其實好像沒有人在聽我唱歌，那我有沒有在這裏，我的存在好像對他們來講沒有差。」那個時刻她就覺得很挫敗，因為會覺得是否自己唱歌不好聽，現在回想就會覺得搞不好當刻的人不知道有駐場演唱環節。

魏嘉瑩的確有傷心挫敗的感覺。(陳順禎 攝)

魏嘉瑩覺得當時還在駐唱時最傷心挫敗。(陳順禎 攝)

做歌手以後覺得挫敗的是…

魏嘉瑩覺得做歌手後最挫敗是自己沒有一首家喻户曉的歌，「其實我一直很想要有那麼一首歌，就是每個人都聽過，然後每個人都可以唱上一兩句這樣。」這一個也是她的心裏的目標，而在現在的唱片公司中，她坦言公司跟工作夥伴都有給她很好的資源，她能做的就是努力把自己做好。早前魏嘉瑩發了一張新專輯《你不必無時無刻維持完美的笑容》，她在自己以往的音裡面加了她沒用過的東西，就是「生活上會出現的聲響」。

魏嘉瑩覺得做歌手後最挫敗是自己沒有一首家喻户曉的歌。(陳順禎 攝)

魏嘉瑩覺得做歌手後最挫敗是自己沒有一首家喻户曉的歌。(陳順禎 攝)

近年經常在香港舉辦活動的魏嘉瑩，她表示在香港與台灣辦活動的分別是會擔心：「就比較少跟大家面對面見面的機會，所以那次第一次要開演唱會的時候，其實是蠻緊張的。」但是第一次來香港上台表演後，就發現香港給了她滿滿的熱情，所以她還是覺得蠻感動的。

魏嘉瑩近年經常在香港舉辦活動。(陳順禎 攝)